हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIIIT Kota Recruitment 2025: 85 हजार चाहिए सैलरी तो इस भर्ती के लिए करें अप्लाई, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?

IIIT Kota Recruitment 2025: 85 हजार चाहिए सैलरी तो इस भर्ती के लिए करें अप्लाई, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?

IIIT कोटा ने गेस्ट फैकल्टी के 10 पदों के लिए भर्ती शुरू कर दी है. योग्य उम्मीदवार 04 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं और चयनित होने पर 85,000 रुपये मासिक वेतन पाएंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Sep 2025 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा (IIIT Kota) ने गेस्ट फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए है, जो शिक्षण क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के साथ IIIT कोटा में गेस्ट फैकल्टी के रूप में योगदान देना चाहते हैं. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से हो रही है और इच्छुक उम्मीदवार 04 अक्टूबर, 2025 तक अपना रिज्यूमे निर्धारित ईमेल पर भेज सकते हैं.

वहीं, गेस्ट फैकल्टी के पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू भी 04 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 10 पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए IIIT कोटा की आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं.

पदों का विवरण

इस भर्ती में कुल 10 पद खाली हैं. इनमें सबसे अधिक 7 पद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के लिए हैं. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग विभाग में 2 पद और एचएमएएस मैनेजमेंट विभाग में 1 पद उपलब्ध है. यह अवसर विशेष रूप से तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र के योग्य पेशेवरों के लिए है.

यह भी पढ़ें - ISRO Jobs 2025: ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी

शैक्षणिक योग्यता

  • कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: इस विभाग में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की पीएचडी या इसके समकक्ष डिग्री होना जरूरी है.
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग: इस विभाग में उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग या साइंस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, सॉफ्ट कंप्यूटिंग या इनके समकक्ष डिग्री.
  • एचएमएएस मैनेजमेंट: इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए डिग्री होनी चाहिए.

वेतन और अन्य जानकारी

चयनित उम्मीदवारों को इस पद पर 85,000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा. इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को अपने साथ रिज्यूमे, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा.

यह भी पढ़ें -  ICAI ने जारी की CA परीक्षा 2025 की डेटशीट, देखें कब होंगे फाइनल, इंटर और फाउंडेशन एग्जाम

कैसे करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 08:55 AM (IST)
Tags :
JObs IIIT Kota Guest Faculty 2025 Computer Science Faculty IIIT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भोजपुरी सिनेमा
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
ब्यूटी
Home Remedy for Pink Lips: काले होंठों पर चीनी में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में पिंक हो जाएंगे लिप्स
काले होंठों पर चीनी में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में पिंक हो जाएंगे लिप्स
ट्रेंडिंग
दोस्त हैं या जानी दुश्मन...फ्रेंड की शादी में ले आए नीला ड्रम, बारातियों में डर का माहौल; देखें वीडियो
दोस्त हैं या जानी दुश्मन...फ्रेंड की शादी में ले आए नीला ड्रम, बारातियों में डर का माहौल; देखें वीडियो
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget