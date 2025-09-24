भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा (IIIT Kota) ने गेस्ट फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए है, जो शिक्षण क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के साथ IIIT कोटा में गेस्ट फैकल्टी के रूप में योगदान देना चाहते हैं. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से हो रही है और इच्छुक उम्मीदवार 04 अक्टूबर, 2025 तक अपना रिज्यूमे निर्धारित ईमेल पर भेज सकते हैं.

वहीं, गेस्ट फैकल्टी के पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू भी 04 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 10 पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए IIIT कोटा की आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं.

पदों का विवरण



इस भर्ती में कुल 10 पद खाली हैं. इनमें सबसे अधिक 7 पद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के लिए हैं. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग विभाग में 2 पद और एचएमएएस मैनेजमेंट विभाग में 1 पद उपलब्ध है. यह अवसर विशेष रूप से तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र के योग्य पेशेवरों के लिए है.

शैक्षणिक योग्यता

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: इस विभाग में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की पीएचडी या इसके समकक्ष डिग्री होना जरूरी है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग: इस विभाग में उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग या साइंस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, सॉफ्ट कंप्यूटिंग या इनके समकक्ष डिग्री.

एचएमएएस मैनेजमेंट: इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए डिग्री होनी चाहिए.

वेतन और अन्य जानकारी



चयनित उम्मीदवारों को इस पद पर 85,000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा. इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को अपने साथ रिज्यूमे, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा.

कैसे करें आवेदन

