हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीGPSSB Recruitment 2026 : गुजरात में हेल्थ वर्कर के लिए 1948 पदों पर भर्ती, 20 मई तक करें अप्लाई

GPSSB Recruitment 2026 : गुजरात में हेल्थ वर्कर के लिए 1948 पदों पर भर्ती, 20 मई तक करें अप्लाई

GPSSB Recruitment 2026 : गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (GPSSB) ने महिला हेल्थ वर्कर के 1948 पदों पर भर्ती निकाली है. यह भर्ती खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 May 2026 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

GPSSB Recruitment 2026 : अगर आप हेल्थ सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया है. गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (GPSSB) ने महिला हेल्थ वर्कर के 1948 पदों पर भर्ती निकाली है. यह भर्ती खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है, जिन्होंने 12वीं के साथ ANM या हेल्थ वर्कर से जुड़ा प्रशिक्षण लिया है. इस भर्ती के जरिए उम्मीदवारों को न सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी, बल्कि हेल्थ सेक्टर में स्थिर करियर बनाने का भी मौका मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और उम्मीदवार 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं. 
 
कितने पद हैं और कौन कर सकता है आवेदन?
 
इस भर्ती में कुल 1948 पद उपलब्ध हैं, जो गुजरात के अलग-अलग जिलों में भरे जाएंगे. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स या ANM (Assistant Nurse Midwife) कोर्स किया होना चाहिए और गुजरात नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. इसके अलावा, उम्मीदवार को कंप्यूटर का सामान्य जानकारी होनी चाहिए और गुजराती या हिंदी भाषा की समझ भी जरूरी है. 
 
गुजरात में हेल्थ वर्कर भर्ती के लिए एज लिमिट और आवेदन फीस

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. वहीं आवेदन फीस में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 के साथ अतिरिक्त सेवा शुल्क देना होगा, जबकि SC/ST/OBC/EWS, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह फ्री रखा गया है. 

इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी और इसे करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा. इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे. प्रश्न पत्र में अलग-अलग विषय शामिल होंगे, जैसे सामान्य ज्ञान (35 अंक), गुजराती भाषा (20 अंक), अंग्रेजी (20 अंक), गणित और रीजनिंग (25 अंक), हेल्थ से जुड़े तकनीकी विषय (100 अंक), जिनमें सबसे ज्यादा वेटेज तकनीकी ज्ञान का होगा. 

यह भी पढ़ें -  Plant Science Career: कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?

इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी मिलेगी?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में पहले 5 साल तक 26,000 प्रति माह का फिक्स वेतन दिया जाएगा, जिसमें कोई अलग भत्ते या वेतन वृद्धि नहीं होगी. यह एक प्रकार की प्रशिक्षण और प्रारंभिक सेवा अवधि होती है. इसके बाद, जब 5 साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, तो उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार नियमित वेतनमान में शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें बेसिक सैलरी के साथ सभी सरकारी भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा.

आवेदन कैसे करें? 

1. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. आप OJAS Gujarat Portal के जरिए फॉर्म भर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद Apply Online पर क्लिक करें.

3. अब अपनी बेसिक जानकारी भरें.

4. इसके साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 

5. इसमे फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करके प्रिंट निकाल लें. 

यह भी पढ़ें - BPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव से एसोसिएट एक्जीक्यूटिव तक की भर्ती, 17 मई से पहले कर लें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 05 May 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Gujarat Health Worker Recruitment GPSSB Recruitment 2026 Gujarat Health Worker 1948 Posts Recruitment Female Health Worker Jobs ANM Recruitment Gujarat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
GPSSB Recruitment 2026 : गुजरात में हेल्थ वर्कर के लिए 1948 पदों पर भर्ती, 20 मई तक करें अप्लाई
गुजरात में हेल्थ वर्कर के लिए 1948 पदों पर भर्ती, 20 मई तक करें अप्लाई
नौकरी
BPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव से एसोसिएट एक्जीक्यूटिव तक की भर्ती, 17 मई से पहले कर लें आवेदन
BPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव से एसोसिएट एक्जीक्यूटिव तक की भर्ती, 17 मई से पहले कर लें आवेदन
नौकरी
Teaching Jobs 2026: राजस्थान में निकली टीचिंग एसोसिएट की बंपर भर्ती, 5 मई से शुरू हो रहे आवेदन
राजस्थान में निकली टीचिंग एसोसिएट की बंपर भर्ती, 5 मई से शुरू हो रहे आवेदन
नौकरी
Bihar Police recruitment 2026: बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों के लिए भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों के लिए भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
पंजाब
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
क्रिकेट
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office Day 5 Live: मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
इंडिया
Kerala Elections: मंजेरी से मलप्पुरम तक... मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने रचा इतिहास, 27 में से 22 सीटों पर जीते
Kerala Elections: मंजेरी से मलप्पुरम तक... मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने रचा इतिहास, 27 में से 22 सीटों पर जीते
ऑटो
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Embed widget