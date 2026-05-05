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हिंदी न्यूज़शिक्षाPlant Science Career: कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?

Plant Science Career: कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?

Plant Science Career: प्लांट साइंटिस्ट बनना उन लोगों के लिए बेहतरीन करियर विकल्प है, जो प्रकृति, खेती और रिसर्च में रुचि रखते हैं. साथ ही सही जानकारी होने से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 May 2026 10:05 AM (IST)
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Plant Science Career: हरे भरे खेत, नई किस्म की फसलें और बेहतर पैदावार के पीछे एक गहरी साइंस काम करती है. इसी साइंस को समझने और उसे आगे बढ़ाने का काम करता है प्लांट साइंटिस्ट. यह पेशा उन लोगों के लिए है जो प्रकृति के करीब रहकर कुछ नया करना चाहते हैं. प्लांट साइंटिस्ट पौधों की ग्रोथ, उनकी बीमारियों, मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर काम करते हैं. अगर आपको खेती, रिसर्च और प्रयोग करने में रुचि है, तो यह करियर आपके लिए शानदार विकल्प बन सकता है.

12वीं के बाद सही दिशा कैसे चुनें?

प्लांट साइंटिस्ट बनने की शुरुआत स्कूल से ही होती है. 12वीं में साइंस स्ट्रीम लेना जरूरी होता है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे विषय शामिल हों. इसके बाद आप बीएससी एग्रीकल्चर, बॉटनी, प्लांट साइंस या हॉर्टिकल्चर जैसे कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. ये कोर्स आपको पौधों और खेती से जुड़ी बेसिक समझ देते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए मजबूत आधार तैयार करते हैं.

यह भी पढ़ेंः स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे करें करियर की शुरुआत?

आगे की पढ़ाई और विशेषज्ञता

ग्रेजुएशन के बाद अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मास्टर्स करना बहुत जरूरी हो जाता है. आप एमएससी एग्रीकल्चर, प्लांट साइंस, सॉयल साइंस या बॉटनी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. अगर आपकी रुचि रिसर्च या बड़े पद पर काम करने की है, तो पीएचडी करना भी एक अच्छा विकल्प है. वही कई सरकारी और रिसर्च संस्थानों में वैज्ञानिक बनने के लिए उच्च शिक्षा अनिवार्य मानी जाती है.

जरूरी स्किल्स और अनुभव

इस फील्ड में सफलता पाने के लिए सिर्फ डिग्री ही नहीं, बल्कि कुछ खास स्किल्स का भी होना जरूरी होती हैं. जैसे रिसर्च करने की क्षमता, समस्या को समझकर उसका हल निकालना, और डेटा एनालिसिस की समझ. साथ ही फील्ड वर्क और इंटर्नशिप का अनुभव भी बहुत मायने रखता है. प्लांट साइंटिस्ट को लैब के साथ साथ खेतों में भी काम करना पड़ता है, जिससे उन्हें असली समस्याओं को समझने का मौका मिलता है.

करियर के मौके और सैलरी

प्लांट साइंटिस्ट बनने के बाद आपके पास कई तरह के करियर विकल्प होते हैं. आप एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, सरकारी विभाग, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कंपनियों में काम कर सकते हैं. इसके अलावा टीचिंग और रिसर्च के क्षेत्र में भी अच्छा स्कोप है. शुरुआत में सैलरी सामान्य हो सकती है, लेकिन अनुभव के साथ अच्छी कमाई और ग्रोथ के मौके मिलते रहते  हैं. भारत के साथ साथ विदेशों में भी इस फील्ड की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे यह करियर और भी आकर्षक बन जाता है.

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Published at : 05 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Plant Science Career How To Become Plant Scientist Science Career After 12th Agriculture Job Opportunities
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