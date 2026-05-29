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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीED recruitment 2026: ED में करना चाहते हैं नौकरी? निकलने वाली हैं बंपर वैकेंसी, पूरा प्लान तैयार

ED recruitment 2026: ED में करना चाहते हैं नौकरी? निकलने वाली हैं बंपर वैकेंसी, पूरा प्लान तैयार

ED recruitment 2026: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने एजेंसी में बड़े स्तर पर नए पदों को मंजूरी दी है. लंबे समय से ईडी में कैडर रिव्यू का इंतजार किया जा रहा था, जिसे अब हरी झंडी मिल गई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 29 May 2026 03:36 PM (IST)
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ED recruitment 2026: केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने एजेंसी में बड़े स्तर पर नए पदों को मंजूरी दी है. लंबे समय से ईडी में कैडर रिव्यू का इंतजार किया जा रहा था, जिसे अब हरी झंडी मिल गई है. नए पद बनने के बाद एजेंसी की कुल कर्मचारी संख्या 2 हजार से बढ़कर 3 हजार से ज्यादा हो जाएगी. सरकार का कहना है कि बढ़ते आर्थिक अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय जांच के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कदम उठाया गया है. 

ईडी में इन पदों पर होगी भर्ती 

नई व्यवस्था में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जांच से जुड़े पदों पर की गई है. एडिशनल डायरेक्टर के पद 10 से बढ़कर 24 कर दिए गए हैं. वहीं जॉइंट डायरेक्टर के पद 28 से बढ़कर 49 हो गए हैं, डिप्टी डायरेक्टर की संख्या 148 से बढ़कर 267 कर दी गई, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर के पद 255 से बढ़कर 531 तक पहुंच गए हैं. इसके अलावा एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद 355 से बढ़ाकर 606 और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद 425 से बढ़ाकर 803 कर दिए गए हैं. सरकार केवल जांच विभाग ही नहीं बल्कि कानूनी और तकनीकी विभागों में भी नए पद जोड़ने की मंजूरी दी है. एडजुडिकेशन विंग, सिस्टम विभाग, मंत्रालयी स्टाफ और सुरक्षा शाखा में भी एक्स्ट्रा पद बनाए गए हैं. सुरक्षा विभाग में सीनियर सिपाही के पद भी बढ़ाए गए हैं. माना जा रहा है कि इससे मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज हो सकेगी. 

क्या होता है ईडी का काम 

प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन और बड़े आर्थिक अपराधों की जांच करती है. एजेंसी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करती है. ईडी को छापेमारी, पूछताछ, संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तारी जैसे अधिकार भी शामिल है. 

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किस पद पर होती है सबसे ज्यादा भर्ती

ईडी में सबसे ज्यादा चर्चा असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी एईओ पद की भर्ती को लेकर रहती है. इस पद पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग की एसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए की जाती है. इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर भी ईडी में भेजे जाते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया में एसएससी सीजीएल के टियर-1 और टियर-2 परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है. चयन होने पर उम्मीदवार की नियुक्ति ईडी समेत कई केंद्रीय विभागों में की जाती हैं. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 29 May 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
ED Recruitment 2026 Enforcement Directorate Vacancy ED Officer Recruitment
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