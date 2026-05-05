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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव से एसोसिएट एक्जीक्यूटिव तक की भर्ती, 17 मई से पहले कर लें आवेदन

BPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव से एसोसिएट एक्जीक्यूटिव तक की भर्ती, 17 मई से पहले कर लें आवेदन

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 May 2026 08:45 AM (IST)
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  • 17 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें, आयु सीमा 32/35 वर्ष.

BPCL Associate Executive Jobs: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में जूनियर एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव जैसे पद शामिल हैं. ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 17 मई 2026 तय की गई है. यानी उम्मीदवारों के पास सीमित समय है, इसलिए देर न करें.उम्मीदवार यहां बताए गए तरीके के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में अलग-अलग योग्यता वाले युवाओं के लिए अवसर हैं. इंजीनियरिंग डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं और ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए भी पद खुले हैं. यही वजह है कि यह भर्ती कई युवाओं के लिए खास बन गई है.

जरूरी शैक्षणिक योग्यता

जूनियर एग्जीक्यूटिव पद के लिए उम्मीदवार के पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना जरूरी है. साथ ही बीकॉम या बीबीए की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. एसोसिएट एग्जीक्यूटिव पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) की डिग्री होना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ेंः भारतीय सेना में निकली CSBO ग्रेड-II की 190 भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और योग्यता?

आयु सीमा क्या है?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार 32 वर्ष और 35 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट भी दी जाएगी. इसलिए आवेदन से पहले उम्मीदवार अपने वर्ग के अनुसार आयु सीमा की जानकारी जरूर देख लें. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं. 

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1: छात्र सबसे पहले BPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर दिखाई दे रहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अब उम्मीदवार मांगी गई जानकारी ध्यान से भरें.
स्टेप 4: फिर उम्मीदवार जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

यह भी पढ़ें -  Government Jobs 2026: हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए 1200 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

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Published at : 05 May 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
JObs  BPCL Recruitment 2026 BPCL Junior Executive Vacancy
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