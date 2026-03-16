सरकारी नौकरी का मौका, इस स्टेट में निकली 120 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें आवेदन करने का तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है. अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (APSSB) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में ग्रुप-C के कई पदों को भरा जाएगा. बोर्ड के अनुसार इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 24 मार्च 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना फॉर्म भर सकेंगे.

भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि आवेदन पोर्टल 24 मार्च को सुबह 10 बजे से खुल जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अप्रैल 2026 तय की गई है और उसी दिन दोपहर 3 बजे तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. किसी भी अन्य तरीके से भेजे गए आवेदन को मान्य नहीं माना जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर दें.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 122 पदों को भरा जाएगा. ये पद राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में उपलब्ध हैं और ग्रुप-C श्रेणी के अंतर्गत आते हैं. जिन पदों पर भर्ती की जाएगी उनमें पर्सनल असिस्टेंट यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड-III, लाइब्रेरियन और अपर डिविजन क्लर्क (UDC) जैसे पद शामिल हैं. इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को सरकार की पे मैट्रिक्स के लेवल-5 के अनुसार वेतन दिया जाएगा. इस लेवल के तहत सैलरी लगभग 29,200 रुपये से शुरू होकर 92,300 रुपये प्रति माह तक हो सकती है. पद और विभाग के अनुसार वेतन तय होगा और इसके साथ अन्य सरकारी भत्ते भी मिल सकते हैं.

जरूरी शैक्षिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. पर्सनल असिस्टेंट (स्टेनोग्राफर ग्रेड-III) पद के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए. लाइब्रेरियन पद के लिए ग्रेजुएट डिग्री के साथ लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या डिप्लोमा आवश्यक है. वहीं अपर डिविजन क्लर्क (UDC) पद के लिए स्नातक डिग्री के साथ कम से कम छह महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा होना जरूरी बताया गया है.

उम्र सीमा

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.



यह भी पढ़ें - RBSE Result 2026 Date: राजस्थान बोर्ड इस हफ्ते में जारी कर सकता है 10वीं-12वीं के नतीजे, जानें कहां कर सकेंगे चेक

आवेदन शुल्क इतना

आवेदन शुल्क भी श्रेणी के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है. अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (APST) श्रेणी के उम्मीदवारों को 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 200 रुपये रखा गया है. वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.

कैसे होगा सिलेक्शन?

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. यह परीक्षा 31 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता, गणित और संख्यात्मक क्षमता तथा अंग्रेजी भाषा से जुड़े सवाल शामिल होंगे. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा. खासतौर पर स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफी दक्षता परीक्षा भी देनी होगी. यह परीक्षा अप्रैल 2026 के चौथे सप्ताह में आयोजित की जा सकती है.

कैसे आवेदन करें?

आवेदन करने की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. उम्मीदवारों को सबसे पहले APSSB की आधिकारिक वेबसाइट apssb.nic.in पर जाना होगा. वहां CGL 2026 भर्ती से जुड़ा लिंक दिखाई देगा. इस लिंक पर क्लिक करके उम्मीदवार को अपनी बुनियादी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरना होगा और जरूरी दस्तावेज तथा फोटो अपलोड करने होंगे. अंत में ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि फॉर्म जमा करने के बाद उसकी एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास रख लें.



यह भी पढ़ें - जेईई मेंस सेशन 2 सिटी होगी जारी, जानिए कब आएगा एडमिट कार्ड और कैसे करें डाउनलोड

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI