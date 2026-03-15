HPCL में 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट करीब

देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों में से एक Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) ने विभिन्न पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान के तहत 700 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा. जो उम्मीदवार लंबे समय से किसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.



731 पदों पर होगी भर्ती

HPCL की इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 731 पदों को भरा जाएगा. इन पदों में जूनियर एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर, ऑफिसर और मैनेजमेंट से जुड़े कई पद शामिल हैं. कंपनी तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों में योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रही है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 तय की गई है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अंतिम तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.



इन पदों पर होगी नियुक्ति

HPCL की इस भर्ती में कई अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एचआर ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर (प्रोजेक्ट) और सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजिस्ट जैसे पद शामिल हैं. इन पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की जरूरत रखी गई है. उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार पद का चयन कर आवेदन कर सकते हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी

HPCL में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार आकर्षक वेतन दिया जाएगा. शुरुआती स्तर के पदों के लिए वेतन लगभग 30,000 रुपये प्रति माह से शुरू हो सकता है और वरिष्ठ पदों के लिए यह 2,80,000 रुपये प्रति माह तक जा सकता है. वहीं सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजिस्ट जैसे कुछ विशेष पदों के लिए सालाना पैकेज 50 से 60 लाख रुपये तक भी हो सकता है.

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आयु सीमा और योग्यता

इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है. सामान्य तौर पर उम्मीदवार की अधिकतम आयु 25 वर्ष से 43 वर्ष के बीच होनी चाहिए. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, फुल-टाइम डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, लॉ ग्रेजुएशन या संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. कुछ पदों के लिए काम का अनुभव भी जरूरी है.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी

HPCL की इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित किया जाएगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को ग्रुप टास्क और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन मई 2026 के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है.

ऐसे करें आवेदन

1. जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे HPCL की आधिकारिक वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

2. वेबसाइट पर जाकर Current Openings सेक्शन में Recruitment of Officers 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा.

3. इसके बाद उम्मीदवार को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा.



4.फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, पता, कैटेगरी और अन्य जरूरी जानकारी सही-सही भरनी होगी.



5. इसके बाद फोटो और साइन अपलोड करके आवेदन शुल्क जमा करना होगा.



6. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका यूज किया जा सके.

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