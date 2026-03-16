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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीझारखंड में निकली मैनेजर के पदों पर वैकेंसी, जानें किस तरह कर सकते हैं अप्लाई?

झारखंड में निकली मैनेजर के पदों पर वैकेंसी, जानें किस तरह कर सकते हैं अप्लाई?

झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हॉस्पिटल मैनेजर के 201 पदों पर भर्ती निकाली है. योग्य उम्मीदवार 30 मार्च  तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें भर्ती से जुडी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 16 Mar 2026 12:02 PM (IST)
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सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हॉस्पिटल मैनेजर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 201 पदों पर हॉस्पिटल मैनेजर की भर्तियां की जायेंगी. इन पदों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है.जनरल वर्ग के लिए 81 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद, एसटी के लिए 52 पद, एससी के लिए 20 पद, बीसी-I के लिए 16 पद और बीसी-II के लिए 12 पद तय किए गए हैं. सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

क्या चाहिए योग्ग्यता ?

हॉस्पिटल मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार के पास हेल्थ मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी डिग्री होना जरूरी है.उम्मीदवार के पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थकेयर मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर इन पब्लिक हेल्थ (MPH) जैसी योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन या हेल्थ सेक्टर में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम तीन साल का अनुभव अस्पताल प्रशासन या पब्लिक हेल्थ से जुड़े क्षेत्र में होना चाहिए. साथ ही अस्पताल प्रबंधन प्रणाली, रिपोर्टिंग और कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक जानकारी भी होना जरूरी माना गया है, ताकि अस्पतालों में प्रशासनिक काम बेहतर तरीके से किया जा सके.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है. वहीं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 42 वर्ष है, जबकि अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 43 वर्ष और एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.

वेतन कितना मिलेगा ?

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर महीने करीब 41,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा. यह पद नेशनल हेल्थ मिशन के तहत होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होगा. हालांकि इस नौकरी के जरिए उम्मीदवारों को सरकारी अस्पतालों में काम करने का अच्छा अनुभव मिलेगा और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में करियर बनाने का मौका भी मिलेगा.

कैसे करें आवेदन

  • इच्छुक उम्मीदवार झारखंड स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट  jrhms.jharkhand.gov.in पर जायें.
  • वेबसाइट पर जाकर हॉस्पिटल मैनेजर भर्ती का नोटिफिकेशन खोलें.
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें.
  • जरूरी डाक्यूमेंट्सअपलोड करके आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें.
  • आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंट या पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रख लें.

    यह भी पढ़ें -  राजस्थान बोर्ड इस हफ्ते में जारी कर सकता है 10वीं-12वीं के नतीजे, जानें कहां कर सकेंगे चेक

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Published at : 16 Mar 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Education JOB NHM Vacancy Health Department Job
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