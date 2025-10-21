बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक और सुनहरा मौका आया है. बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) ने लोवर डिवीजन क्लर्क (LDC) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट www.onlinebssc.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम डेट 21 नवंबर 2025 है, जबकि फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है. इसके साथ ही हिंदी में आशुलेखन या टाइपिंग का ज्ञान और कंप्यूटर संचालन की क्षमता आवश्यक है. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है. पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट प्राप्त होगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये की आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी. शुल्क का भुगतान किए बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहले चरण में लिखित परीक्षा (रिटेन टेस्ट) आयोजित की जाएगी. इसमें सफल उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट में शामिल किया जाएगा. लिखित परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति/जनजाति को 32% और सभी वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% अंक हासिल करना जरूरी है.

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट www.onlinebssc.com पर जाएं और भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन पेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद लॉगिन करके शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, पता और श्रेणी की जानकारी दर्ज करें. फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें. सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखें.

