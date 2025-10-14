हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई

बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई

बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रेडिट एनालिस्ट के 50 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Oct 2025 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने क्रेडिट एनालिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती के तहत मैनेजर, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कुल 50 रिक्तियां भरी जाएंगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे.

पात्रता और योग्यता

बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवार का किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) होना अनिवार्य है. हालांकि, जिन उम्मीदवारों के पास वित्त (Finance) में विशेषज्ञता है या जिन्होंने पीजी डिग्री, डिप्लोमा या पेशेवर योग्यताएं जैसे CA, CMA, CS या CFA प्राप्त की हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.

हर पद के लिए कार्य अनुभव की अलग-अलग आवश्यकता तय की गई है. उम्मीदवारों को अपने चयनित पद के अनुरूप न्यूनतम अनुभव होना जरूरी है. यह अनुभव बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जांचा जाएगा.

आयु सीमा

बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती के लिए आयु की गणना 1 अक्टूबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी. प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग रखी गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़नी चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वे निर्धारित आयु सीमा में आते हैं.

वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को उनके ग्रेड और पद के अनुसार आकर्षक वेतन मिलेगा. मैनेजर पद के लिए लगभग 64,820 से 93,960, सीनियर मैनेजर पद के लिए 85,920 से 1,05,280, और चीफ मैनेजर पद के लिए 1,02,300 से 1,20,940 मासिक वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र की अन्य सुविधाएं और भत्ते भी मिलेंगे.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को ₹850 (GST सहित) के साथ भुगतान गेटवे शुल्क देना होगा. वहीं, SC, ST, PwD, ESM/ DESM और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹175 (GST सहित) रखा गया है. यह शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा, इसलिए आवेदन भरते समय सभी जानकारी ध्यान से दर्ज करें.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों को सबसे पहले एक ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, जिसमें चार सेक्शन होंगे — तर्कशक्ति, अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता और व्यावसायिक ज्ञान. परीक्षा में कुल 225 अंक होंगे. पहले तीन सेक्शन केवल पास या फेल के आधार पर होंगे, यानी इन पर नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे. जो उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा पास करेंगे, उन्हें समूह चर्चा या व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा.

आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाएं.
  • “Career” सेक्शन में जाकर “Current Opportunities” पर क्लिक करें.
  • संबंधित भर्ती के लिंक पर जाकर “Apply Online” विकल्प चुनें.
  • मांगी गई जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें.
  • आवेदन सबमिट करने के बाद प्राप्त पंजीकरण नंबर को सेव रखें.

    यह भी पढ़ें -  BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 14 Oct 2025 12:25 PM (IST)
Tags :
JOB Bank Of Baroda Recruitment 2025 BOB Credit Analyst Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
Advertisement

वीडियोज

Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Black Money Act में बदलाव तय? जानिए क्या होगा असर!| Paisa Live
Tata Motors Demerger का पूरा Game | CV vs PV – किसमें है असली दम?| Paisa Live
Central Government का Healthcare में बड़ा Reform – CGHS Rates Revise ,अब इलाज होगा और आसान!
Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
लाइफस्टाइल
IAS Pari Bishnoi: IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
नौकरी
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
यूटिलिटी
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget