बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रेडिट एनालिस्ट के 50 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने क्रेडिट एनालिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती के तहत मैनेजर, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कुल 50 रिक्तियां भरी जाएंगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे.
पात्रता और योग्यता
बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवार का किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) होना अनिवार्य है. हालांकि, जिन उम्मीदवारों के पास वित्त (Finance) में विशेषज्ञता है या जिन्होंने पीजी डिग्री, डिप्लोमा या पेशेवर योग्यताएं जैसे CA, CMA, CS या CFA प्राप्त की हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.
हर पद के लिए कार्य अनुभव की अलग-अलग आवश्यकता तय की गई है. उम्मीदवारों को अपने चयनित पद के अनुरूप न्यूनतम अनुभव होना जरूरी है. यह अनुभव बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जांचा जाएगा.
आयु सीमा
बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती के लिए आयु की गणना 1 अक्टूबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी. प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग रखी गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़नी चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वे निर्धारित आयु सीमा में आते हैं.
वेतनमान
चयनित उम्मीदवारों को उनके ग्रेड और पद के अनुसार आकर्षक वेतन मिलेगा. मैनेजर पद के लिए लगभग 64,820 से 93,960, सीनियर मैनेजर पद के लिए 85,920 से 1,05,280, और चीफ मैनेजर पद के लिए 1,02,300 से 1,20,940 मासिक वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र की अन्य सुविधाएं और भत्ते भी मिलेंगे.
आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को ₹850 (GST सहित) के साथ भुगतान गेटवे शुल्क देना होगा. वहीं, SC, ST, PwD, ESM/ DESM और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹175 (GST सहित) रखा गया है. यह शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा, इसलिए आवेदन भरते समय सभी जानकारी ध्यान से दर्ज करें.
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों को सबसे पहले एक ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, जिसमें चार सेक्शन होंगे — तर्कशक्ति, अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता और व्यावसायिक ज्ञान. परीक्षा में कुल 225 अंक होंगे. पहले तीन सेक्शन केवल पास या फेल के आधार पर होंगे, यानी इन पर नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे. जो उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा पास करेंगे, उन्हें समूह चर्चा या व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा.
आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाएं.
- “Career” सेक्शन में जाकर “Current Opportunities” पर क्लिक करें.
- संबंधित भर्ती के लिंक पर जाकर “Apply Online” विकल्प चुनें.
- मांगी गई जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
- निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें.
- आवेदन सबमिट करने के बाद प्राप्त पंजीकरण नंबर को सेव रखें.
