हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBEML में 362 ऑपरेटर पदों पर निकली भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

BEML में 362 ऑपरेटर पदों पर निकली भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

BEML Jobs 2026: बीईएमएल लिमिटेड की ओर से 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 23 Jun 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

बीईएमएल लिमिटेड (BEML) की तरफ से ऑपरेटर के 362 पदों पर भर्ती निकाली गई है. यह भर्ती टेन्योर बेसिस पर होगी. पात्र और आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं भर्ती से जुड़ी डिटेल्स...

इस भर्ती अभियान के तहत फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सबसे ज्यादा 127 पद फिटर और 93 पद टर्नर ट्रेड के लिए रखे गए हैं. इसके अलावा वेल्डर के 44, मशीनिस्ट के 40 और इलेक्ट्रिशियन के 58 पद भरे जाएंगे.

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में NCVT से जारी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC) और DGT से जारी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) होना जरूरी है. साथ ही आईटीआई में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए. हालांकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट मिलेगी और वे 55 प्रतिशत अंकों के साथ भी आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा
 
आयु सीमा की बात करें तो सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 29 वर्ष होनी चाहिए. ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 32 वर्ष और एससी-एसटी वर्ग के लिए 34 वर्ष की सीमा तय की गई है.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो घंटे की होगी और इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 20 प्रश्न अंग्रेजी और रीजनिंग तथा 60 प्रश्न संबंधित ट्रेड से होंगे. अच्छी बात यह है कि परीक्षा में किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेडिकल परीक्षण होगा. मेडिकल में फिट पाए जाने वाले उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति दी जाएगी.

यह भी पढ़ें - राजस्थान की नौकरियों की रीढ़ है RPSC, जानिए इसकी स्थापना की कहानी

सैलरी कितनी?

वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 16,900 रुपये प्रतिमाह बेसिक पे मिलेगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), एचआरए, 1,500 रुपये मासिक मेडिकल भत्ता और अन्य सुविधाएं भी कंपनी के नियमों के अनुसार दी जाएंगी. अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के बेसिक वेतन में हर साल 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा.

कैसे आवेदन करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बीईएमएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. आवेदन के समय फोटो, हस्ताक्षर, 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई प्रमाणपत्र, एनएसी सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
BEML में 362 ऑपरेटर पदों पर निकली भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
BEML में 362 ऑपरेटर पदों पर निकली भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
नौकरी
हाई कोर्ट में निकली जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट की भर्ती, 62 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
हाई कोर्ट में निकली जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट की भर्ती, 62 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हरियाणा ग्रुप D भर्ती के लिए आज ही करें आवेदन
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हरियाणा ग्रुप D भर्ती के लिए आज ही करें आवेदन
नौकरी
SSC CGL 2026: एसएससी सीजीएल के 12000+ पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका, 22 जून को बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो
SSC CGL के 12000+ पदों पर अप्लाई करने का आखिरी मौका, 22 जून को बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 22 राज्यों में आंधी और तूफानी बारिश की चेतावनी, UP- बिहार, दिल्ली-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल, जानें
22 राज्यों में आंधी और तूफानी बारिश की चेतावनी, UP- बिहार, दिल्ली-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल, जानें
बिहार
तेज प्रताप यादव के घर में बड़ी चोरी! 20 लाख कैश, 30 ग्राम सोना, 2 लैपटॉप और 4 iPhone... सब गायब
तेज प्रताप यादव के घर में बड़ी चोरी! 20 लाख कैश, 30 ग्राम सोना, 2 लैपटॉप और 4 iPhone... सब गायब
विश्व
अमेरिका के न्यूक्लियर वाले दावे को ईरान ने किया खारिज, डोनाल्ड ट्रंप का आया रिएक्शन, कहा- 'भविष्य में परमाणु...'
अमेरिका के न्यूक्लियर वाले दावे को ईरान ने किया खारिज, डोनाल्ड ट्रंप का आया रिएक्शन
स्पोर्ट्स
MUSHFIQUR RAHIM: 39 की उम्र में भी नहीं थमा जलवा, मुशफिकुर रहीम ने फिर जीता बड़ा आईसीसी सम्मान
MUSHFIQUR RAHIM: 39 की उम्र में भी नहीं थमा जलवा, मुशफिकुर रहीम ने फिर जीता बड़ा आईसीसी सम्मान
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 4: ‘कॉकेटल 2’ ने मंडे को भी मचाई तबाही, शाहिद की बनी 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, कृति के करियर का भी बना ये रिकॉर्ड
‘कॉकेटल 2’ ने मंडे को भी मचाई तबाही, शाहिद कपूर की बनी 8वीं सबसे बड़ी फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड: शीशे पर पत्थर फेंके और दीवारें तोड़ीं, इस हालत में निकाले गए शव, डरा देंगी ये Photos
लखनऊ अग्निकांड: शीशे पर पत्थर फेंके और दीवारें तोड़ीं, इस हालत में निकाले गए शव, डरा देंगी ये Photos
ट्रेंडिंग
ऑस्ट्रेलिया से आए एंडरसन का आगरा में सामान चोरी, अब भट्टे पर उठा रहा ईंटें! वीडियो वायरल
ऑस्ट्रेलिया से आए एंडरसन का आगरा में सामान चोरी, अब भट्टे पर उठा रहा ईंटें! वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
क्या है Loop Engineering, जानें यह कैसे बदल देगा AI इस्तेमाल करने का तरीका?
क्या है Loop Engineering, जानें यह कैसे बदल देगा AI इस्तेमाल करने का तरीका?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget