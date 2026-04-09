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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीअसिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन और कब से कर सकेंगे अप्लाई?

असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन और कब से कर सकेंगे अप्लाई?

अगर आप इंजीनियरिंग करके सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए यह बढ़िया मौका है.इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Apr 2026 08:09 PM (IST)
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  • MPPCB ने असिस्टेंट इंजीनियर के 14 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.
  • आवेदन 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन कर सकेंगे.
  • सिविल/एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग डिग्री वाले 21-40 वर्ष के युवा आवेदन करें.
  • चयन CBT, इंटरव्यू के आधार पर होगा, वेतन 56,100 से शुरू.

MPPCB ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 14 पदों को भरा जाएगा. जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह शानदार अवसर है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार 10 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

क्या चाहिए योग्यता?
इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में B.E./B.Tech की डिग्री हो और साथ ही एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग में एम.ई./एम.टेककिया हो.डिग्री किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है.

कितनी है उम्र सीमा?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल रखी गई है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 साल है. वहीं SC, ST, OBC (मध्य प्रदेश निवासी), महिलाओं, दिव्यांग और विभागीय कर्मचारियों को अधिकतम आयु में छूट देकर 45 साल तक आवेदन की अनुमति दी गई है.

किस वर्ग के लिए कितने पद ?
इस भर्ती के तहत कुल 14 पद हैं, जिनका वर्ग के अनुसार अलग अलग  है. इनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 5 पद, SC के लिए 2, ST के लिए 3, OBC के लिए 3 और EWS के लिए 1 पद शामिल है. इसके अलावा कुछ पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखे गए हैं.

कैसे होगा चयन?
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले Computer Based Test (CBT) होगा, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. फाइनल मेरिट में CBT को 80% और इंटरव्यू को 20% वेटेज दिया जाएगा.

कितना मिलेगा वेतन?
इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-12 के तहत वेतन दिया जाएगा. शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये प्रति माह होगी जो अनुभव और समय के साथ बढ़कर 1,77,500 रुपये तक होगी.इसके अलावा उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी.


कैसे करें आवेदन ?

  • सबसे पहले आधिकारिक MP Online पोर्टल mppcb.mp.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर Assistant Engineer Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अब नया रजिस्ट्रेशन करें या पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन करें.
  • आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी जरूरी जानकारी सही-सही दर्ज करें.
  • आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें.
  • फॉर्म को एक बार अच्छी तरह जांच लें और फिर सबमिट कर दें.
  • अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
MP Jobs Engineering Jobs Assistant Engineer Recruitment Environmental Engineering
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