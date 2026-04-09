UPPCL में असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द, मई से फॉर्म भरने की उम्मीद
उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती जल्द आने वाली है,इस भर्ती में चयन पूरी तरह GATE 2026 स्कोर के आधार पर होगा, इसलिए GATE देने वाले उम्मीदवारों के लिए यह बड़ा मौका है,जानें आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी.
- यूपीपीसीएल जल्द ही असिस्टेंट इंजीनियर के 600+ पदों पर भर्ती करेगा.
- चयन GATE 2026 स्कोर के आधार पर किया जाएगा.
- बीई/बीटेक डिग्री वाले 21-40 वर्ष के आवेदन कर सकते हैं.
- वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार, शुरुआती 59,000 रुपये होगा.
अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जल्द ही असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती शुरू करने वाला है. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है.इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें चयन GATE 2026 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा. यानी जिन उम्मीदवारों ने GATE परीक्षा दी है या देने वाले हैं, उन्हें इस मौके का फायदा मिल सकता है.
कितने पदों पर भर्ती होगी
इस भर्ती के तहत करीब 600 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी जोकि कई विभागों में लंबे समय से पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है. सही संख्या का पता आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही चलेगा.
योग्यता क्या चाहिए
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही उम्मीदवार का GATE 2026 में शामिल होना जरूरी होगा, क्योंकि इसी के आधार पर चयन किया जाएगा.
उम्र सीमा क्या चाहिए ?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र लगभग 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
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सैलरी कितनी मिलेगी
चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल-10 के तहत वेतन मिलेगा. शुरुआती सैलरी लगभग 59,000 रुपये प्रति माह हो सकती है, जिसमें अन्य भत्ते भी शामिल होंगे.
आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होगा. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को लगभग 1180 रुपये देने पड़ सकते हैं. वहीं SC/ST वर्ग के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी जाएगी.
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन GATE 2026 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा.पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू लिया जा सकता है.
कैसे करें आवेदन
- सबसे पहले उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर जायें.
- “Recruitment” सेक्शन पर क्लिक करें.
- असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिंक पर क्लिक करें.
- “New Registration” पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें.
- जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें.
- आवेदन शुल्क जमा करें.
- जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.
- अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें.
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Source: IOCL