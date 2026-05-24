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हिंदी न्यूज़शिक्षाGovernment Jobs After 12th/ग्रेजुएशन में पढ़ते-पढ़ते क्लियर कर सकते हैं ये 5 सरकारी एग्जाम, मिलती है बंपर सैलरी?

Government Jobs After 12th/ग्रेजुएशन में पढ़ते-पढ़ते क्लियर कर सकते हैं ये 5 सरकारी एग्जाम, मिलती है बंपर सैलरी?

Government Jobs After 12th: लगातार देश में बढ़ रहे बेरोजगारी को यह नौकरियां करेंगी 12वीं के बाद ही खत्म जानिए कौन-कौन सी मिल सकती है नौकरियां और कितनी मिलती है सैलरी

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 24 May 2026 10:20 AM (IST)
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नौकरी हो वो भी सरकारी और बस 18 साल की उम्र में शायद इससे अच्छा किसी छात्र के लिए क्या ही होगा, भारत में बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो ग्रैजुएशन नहीं बस 12th के डिग्री होने पर मिल सकती हैं ,और किसी भी छात्र को आत्मनिर्भर बना सकता है आइए जानते हैं कौन-कौन से है जाब के पोस्ट

नौकरियां जो हटा देंगी बेरोजगारी का तमगा

 वैसे तो कई सारी नौकरियां हैं जो ग्रैजुएशन में पढ़ते पढ़ते ही पाई जा सकती हैं, पर उनमें से भी कुछ बहुत अच्छी नौकरियां हैं, जिनको सभी छात्रों को जानना चाहिए,

  1. युवा वर्ग के बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आर्मी में जाना और इसमें जाने का रास्ता 12वीं के बाद ही खुल जाता है. NDA का एग्जाम देकर इसमें जा सकते हैं, जिससे सेना में अच्छी पोस्ट पर भर्ती मिलती है और अच्छी सैलरी भी मिलती है.
  2. SSC CHSL भी एक बहुत अच्छा विकल्प होता है 12th के बाद, इसमें भी अच्छे पोस्ट पर भर्ती सेवा चयन आयोग द्वारा करवाया जाता है
  3. रेलवे से जुड़े बहुत सारी नौकरियां इंटरमीडिएट के बाद ही मिल सकती हैं, और इनकी सैलरी भी अच्छी होती है
  4. बैंक की नौकरियां भी 12 पढ़ने के बाद छात्र inko पाने के पात्र हो जाते हैं, बैंक की नौकरियां जैसे RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क आदि एग्जाम्स भी छात्र आराम से ग्रेडेशन में पढ़ते पढ़ते दे सकते हैं, इनकी सैलरी 30000 से ज्यादा ही होती है
  5. सेना का अग्निवीर कार्यक्रम भी युवाओं के लिए सही समय में रोजगार पाने का जरिया बनकर सामने आया है, इसमें मेहनती और शारीरिक रूप से कुशल छात्र आराम से चयनित हो सकते हैं और देश की सेवा के साथ साथ अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं

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कम Age में नौकरी होने के फायदे

यदि छात्र या कोई युवा 18 से 20 वर्ष की आयु में ही नौकरी पा जाता है तो वह बहुत कुछ कर सकता है, उसके पास जब कमाई का श्रोत होगा तो वह आराम से अपने मन के काम पर ध्यान भी दे पाएगा और जीवन में भी सुखी रहेगा, परिवार और मानसिक रूप से उसपर ज्यादा बोझ भी नहीं रहेगा.

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Published at : 24 May 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Government Jobs Ssc Chsl BANKING JOBS NDA
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