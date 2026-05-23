हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, बोले PM मोदी- दुनिया भारत की विकास यात्रा में...

51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, बोले PM मोदी- दुनिया भारत की विकास यात्रा में...

19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की युवा शक्ति और तकनीकी प्रगति से प्रभावित है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 May 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर के हजारों युवाओं के लिए शनिवार का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया. 19वें रोजगार मेले में 51 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन युवाओं को बधाई दी और कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं और देश की तकनीकी ताकत को नए नजरिए से देख रही है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि नौकरी पाने वाले ये युवा सिर्फ अपने करियर की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की विकास यात्रा के अहम साथी भी बन रहे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में यही युवा विकसित भारत के सपने को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं की मेहनत की सराहना की. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है और इसके पीछे परिवार का भी बड़ा योगदान होता है.

उन्होंने कहा कि जब कोई युवा सफलता हासिल करता है, तो उस में सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि माता-पिता, परिवार और पूरे समाज का सहयोग भी शामिल होता है. देश के 140 करोड़ नागरिक भी किसी न किसी रूप में उस सफलता के भागीदार होते हैं. प्रधानमंत्री ने सभी चयनित युवाओं और उनके परिवारों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि देश सेवा का अवसर भी है.

47 स्थानों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला

19वां रोजगार मेला देशभर के 47 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया गया. इस दौरान विभिन्न राज्यों और शहरों से चुने गए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए.

यह भी पढ़ें - UP Jobs 2026: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2759 पदों पर निकली भर्ती

विदेश दौरे का युवाओं को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में खत्म हुए अपने पांच देशों के दौरे का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा के दौरान उन्होंने कई बड़ी कंपनियों और देशों के नेताओं से मुलाकात की.

उन्होंने कहा कि जहां भी वे गए, वहां भारत के युवाओं को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला. दुनिया भारत की तकनीकी प्रगति और युवा शक्ति से प्रभावित है और भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. प्रधानमंत्री के मुताबिक भारत अलग-अलग देशों के साथ जो साझेदारी कर रहा है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य युवाओं को नए अवसर, रोजगार, आत्मविश्वास और अंतरराष्ट्रीय अनुभव उपलब्ध कराना है.

यह भी पढ़ें - NDA ll Recruitment 2026: देशसेवा का सुनहरा मौका, NDA-II भर्ती में करें आवेदन; 394 पोस्ट पर भर्ती शुरू

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 23 May 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Education PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, बोले PM मोदी- दुनिया भारत की विकास यात्रा में...
51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, बोले PM मोदी- दुनिया भारत की विकास यात्रा में...
नौकरी
GMCH में डॉक्टरों के लिए सुनहरा मौका; 77 पदों पर भर्ती, 67 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी
GMCH में डॉक्टरों के लिए सुनहरा मौका; 77 पदों पर भर्ती, 67 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी
नौकरी
यूपी लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर! परीक्षा के अगले ही दिन आई आंसर-की, अब घर बैठे लगाएं अपने चयन का अंदाजा
यूपी लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर! परीक्षा के अगले ही दिन आई आंसर-की, अब घर बैठे लगाएं अपने चयन का अंदाजा
नौकरी
Germany Nurse Job: नर्सिंग की डिग्री है तो फटाफट कर दें अप्लाई, यूपी सरकार जर्मनी में असिस्टेंट नर्स बनने का दे रही मौका
नर्सिंग की डिग्री है तो फटाफट कर दें अप्लाई, यूपी सरकार जर्मनी में असिस्टेंट नर्स बनने का दे रही मौका
Advertisement

वीडियोज

Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, प्रचंड गर्मी से लोगों को मिली राहत | Breaking
Tulsi Gabbard Resigns: Donald Trump को तगड़ा झटका! खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड का अचानक इस्तीफा | US
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल दाम सुन सुबह-सुबह लोगों को लगा बड़ा झटका | New Rate |
Twisha Murder Case: अब CBI खंगालेगी सबूत, समर्थ सिंह का सरेंडर ड्रामा फेल! | Bhopal | CBI Inquiry
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: समर्थ सिंह की चालाकी जबलपुर में फेल! | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'FIR से डरने वाले नहीं, कान खोलकर..', इकरा हसन ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना
'FIR से डरने वाले नहीं, कान खोलकर..', इकरा हसन ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना
विश्व
'अगर ग्रीन कार्ड चाहिए तो...', अमेरिका ने कर दिया बड़ा बदलाव, ट्रंप प्रशासन ने रखी ऐसी शर्त हैरान रह गए लोग!
'अगर ग्रीन कार्ड चाहिए तो...', अमेरिका ने कर दिया बड़ा बदलाव, ट्रंप प्रशासन ने रखी ऐसी शर्त हैरान रह गए लोग!
ओटीटी
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है…’ भट्ठे में काम करने वाली महिला ने माथे पर ईंट रखकर किया गजब डांस, वायरल हुआ वीडियो
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है’ भट्टी में काम करने वाली ने माथे पर ईट रखकर शानदार डांस, वीडियो वायरल
क्रिकेट
IPL 2026: 'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
इंडिया
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
यूटिलिटी
Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम
Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में गंगा में बिरयानी फेंकने के मामले में एक्शन, हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज
हरिद्वार में गंगा में बिरयानी फेंकने के मामले में एक्शन, हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget