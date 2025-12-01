हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPPSC का बड़ा तोहफा! साढ़े चार गुना बढ़े पद; अब 920 सीटों पर होगी भर्ती

UPPSC का बड़ा तोहफा! साढ़े चार गुना बढ़े पद; अब 920 सीटों पर होगी भर्ती

यूपी पीसीएस 2025 भर्ती में पदों की संख्या 200 से बढ़कर 920 होने से अभ्यर्थियों के चयन की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 01 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

यूपी लोक सेवा आयोग से इस बार ऐसी खबर आई है जिसने लाखों अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. यूपी पीसीएस 2025 भर्ती में पदों की संख्या अचानक इतनी बढ़ गई है कि अब प्रतियोगियों के लिए मौका पहले की तुलना में कई गुना अधिक हो गया है. शुरुआत में जहां इस भर्ती में केवल 200 पद प्रस्तावित थे, वहीं अब संख्या बढ़कर 920 पद तक पहुंच गई है. यानी पदों में साढ़े चार गुना से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है.

यह बढ़ोतरी तब हुई है, जब पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अभी आया भी नहीं है. आयोग ने जैसे ही विभिन्न विभागों से अधियाचन (रिक्त पदों का विवरण) प्राप्त किया, तुरंत पदों की संख्या को अपडेट कर दिया. विभागों की ओर से भेजे गए नए अधियाचनों ने पूरे चयन प्रक्रिया का माहौल ही बदल दिया है.

अभ्यर्थियों के लिए क्यों है यह बड़ी खबर?

पद बढ़ने का सीधा फायदा लाखों अभ्यर्थियों को मिलने वाला है. पदों की संख्या बढ़ने से न सिर्फ चयन की संभावनाएं मजबूत होती हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ जाएगी.

इस हफ्ते आ सकता है प्रीलिम्स रिजल्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी लोक सेवा आयोग इस हफ्ते ही पीसीएस 2025 प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित कर सकता है. ऐसे में अभ्यर्थी लगातार अपनी नजर आयोग की वेबसाइट पर बनाए हुए हैं. रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारियों में भी तेजी आ जाएगी.

परीक्षा में इतने अभ्यर्थियों ने लिया था हिस्सा

पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर को किया गया था. इस परीक्षा के लिए 6,26,287 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 42.50% अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे. यानी लगभग आधे परीक्षार्थी ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे.

कम उपस्थिति का एक बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि अक्सर प्रीलिम्स परीक्षा में प्रतियोगियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन कई लोग तैयारी कमजोर होने या परीक्षा केंद्र दूर होने के कारण शामिल नहीं हो पाते. मगर अब जब पदों की संख्या में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का चयन का मौका और भी मजबूत हो गया है.

क्यों बढ़ाए गए पद?

विभिन्न सरकारी विभागों में इस बार बड़ी संख्या में रिक्तियां सामने आई हैं. आयोग के पास जैसे-जैसे अधियाचन आते गए, पदों की संख्या बढ़ती चली गई. कई उम्मीदवारों के लिए यह इसलिए भी राहत की खबर है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती की संख्या सीमित होने से प्रतियोगिता ज्यादा कड़ी हो गई थी. इस बार अचानक पदों का लगभग पाँच गुना होना अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर बन गया है.

आगे क्या?

अब अभ्यर्थियों की निगाहें सिर्फ प्रीलिम्स रिजल्ट पर टिकी हैं . अगर यह इस सप्ताह जारी हो जाता है, तो मुख्य परीक्षा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने का समय भी सीमित रह जाएगा. आयोग जल्द ही मुख्य परीक्षा की तारीखों पर भी फैसला ले सकता है.

यह भी पढ़ें - NDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 01 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Tags :
Education UP NEWS UPPSC News
और पढ़ें
