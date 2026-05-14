एक्सप्लोरर
Best Country For Medical Studies: मेडिकल की पढ़ाई में सबसे अच्छा देश कौन-सा, वहां कैसे होते हैं इसके एग्जाम?
Best Country For Medical Studies: रूस भारतीय छात्रों के बीच एमबीबीएस के लिए लोकप्रिय देश रहा है. यहां मेडिकल कोर्स आमतौर पर 6 साल का होता है. कई यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाती है.
Best Country For Medical Studies: मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा नीट 2026 इस समय विवादों में चल रही है. दरअसल नीट पेपर लीक होने के बाद एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया है. वहीं एनटीए परीक्षा रद्द करने के साथ यह घोषणा भी की है कि नीट 2026 की परीक्षा फिर से कराई जाएगी. इसी के साथ सभी छात्रों की फीस लौटाने की घोषणा भी की गई है. वहीं सीबीआई पेपर लीक मामले की जांच कर रही है.
1/6
2/6
Published at : 14 May 2026 10:04 AM (IST)
शिक्षा
5 Photos
10वीं पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का आखिरी मौका, CRPF में निकली इन पदों पर भर्ती
शिक्षा
6 Photos
ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा सुरक्षित हैं या ऑफलाइन, किसमें ज्यादा रहता है लीक होने का खतरा?
शिक्षा
6 Photos
होम साइंस में पढ़ाई के लिए ये हैं शानदार कॉलेज, एक क्लिक में चेक कर लें टॉप संस्थानों की लिस्ट
शिक्षा
6 Photos
12वीं पास युवाओं के लिए बैंक में नौकरी का मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी? पढ़ें डिटेल्स
शिक्षा
6 Photos
CUET UG परीक्षा 11 मई से, परीक्षा केंद्र में इन चीजों की रहेगी नो-एंट्री; चेक करें लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का शानदार मौका, जानें आवेदन से लेकर सैलरी
शिक्षा
Live: वेस्ट बंगाल बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं के नतीजे, जानें कहां चेक कर पाएंगे रिजल्ट
शिक्षा
कितनी होती है सीबीआई चीफ की सैलरी, कौन करता है इस पद पर नियुक्ति?
शिक्षा
नीट में क्यों नहीं है Pre और Mains वाला पैटर्न? जानिए क्यों सरकार एक ही परीक्षा से भरती है सीटें
Advertisement
डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
Opinion