आपको बता दें कि नीट की परीक्षा पास कर लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. लेकिन सीटों और हाईटेक कट ऑफ के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में कई छात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की महंगी फीस से बचने के लिए विदेश में एमबीबीएस करने का ऑप्शन चुनते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा है और वहां इसके एग्जाम कैसे होते हैं.