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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाBest Country For Medical Studies: मेडिकल की पढ़ाई में सबसे अच्छा देश कौन-सा, वहां कैसे होते हैं इसके एग्जाम?

Best Country For Medical Studies: मेडिकल की पढ़ाई में सबसे अच्छा देश कौन-सा, वहां कैसे होते हैं इसके एग्जाम?

Best Country For Medical Studies: रूस भारतीय छात्रों के बीच एमबीबीएस के लिए लोकप्रिय देश रहा है. यहां मेडिकल कोर्स आमतौर पर 6 साल का होता है. कई यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 May 2026 10:04 AM (IST)
Best Country For Medical Studies: रूस भारतीय छात्रों के बीच एमबीबीएस के लिए लोकप्रिय देश रहा है. यहां मेडिकल कोर्स आमतौर पर 6 साल का होता है. कई यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाती है.

Best Country For Medical Studies: मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा नीट 2026 इस समय विवादों में चल रही है. दरअसल नीट पेपर लीक होने के बाद एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया है. वहीं एनटीए परीक्षा रद्द करने के साथ यह घोषणा भी की है कि नीट 2026 की परीक्षा फिर से कराई जाएगी. इसी के साथ सभी छात्रों की फीस लौटाने की घोषणा भी की गई है. वहीं सीबीआई पेपर लीक मामले की जांच कर रही है.

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आपको बता दें कि नीट की परीक्षा पास कर लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. लेकिन सीटों और हाईटेक कट ऑफ के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में कई छात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की महंगी फीस से बचने के लिए विदेश में एमबीबीएस करने का ऑप्शन चुनते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा है और वहां इसके एग्जाम कैसे होते हैं.
आपको बता दें कि नीट की परीक्षा पास कर लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. लेकिन सीटों और हाईटेक कट ऑफ के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में कई छात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की महंगी फीस से बचने के लिए विदेश में एमबीबीएस करने का ऑप्शन चुनते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा है और वहां इसके एग्जाम कैसे होते हैं.
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मेडिकल पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा देश छात्र के बजट, करियर प्लान, भाषा और फ्यूचर की तैयारी पर निर्भर करता है. जो छात्र कम खर्च में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए रूस, फिलीपींस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ऑप्शन हो सकते हैं. ग्लोबल करियर को ध्यान में रखने वाले छात्र ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को प्राथमिकता देते हैं.
मेडिकल पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा देश छात्र के बजट, करियर प्लान, भाषा और फ्यूचर की तैयारी पर निर्भर करता है. जो छात्र कम खर्च में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए रूस, फिलीपींस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ऑप्शन हो सकते हैं. ग्लोबल करियर को ध्यान में रखने वाले छात्र ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को प्राथमिकता देते हैं.
Published at : 14 May 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
MBBS Abroad NEET 2026 Best Country For Medical Studies Medical Education Abroad

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