हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET पेपर लीक ने ली एक और जान, जानें अब तक कितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं सुसाइड?

NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, जानें अब तक कितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं सुसाइड?

NEET Exam Cancelled: NEET परीक्षा रद्द होने के बाद बढ़ते मानसिक दबाव के बीच गोवा के एक 17 वर्षीय छात्र की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 May 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 2024 में राजस्थान के कोटा में 20 छात्रों ने की आत्महत्या.

देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एक परीक्षा रद्द होती है, तो उसका असर सिर्फ तारीखों पर नहीं, लाखों सपनों पर पड़ता है. NEET परीक्षा रद्द होने की खबर ने हजारों छात्रों को मानसिक झटके दिए. इसी बीच गोवा से आई एक दर्दनाक खबर ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया.

रिपोर्ट्स के अनुसार गोवा के कर्टोरिम इलाके में रहने वाले 17 साल के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि वह NEET परीक्षा की तैयारी कर रहा था और पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द होने से बेहद परेशान था. यह छात्र मडगांव के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था. उसके पिता रेलवे में गार्ड हैं.

घटना वाले दिन जब पिता घर लौटे, तो बेटे को फंदे से लटका पाया. मां और बहन पहले ही अपने गांव जा चुकी थीं. पुलिस को मौके से एक नोट मिला, जिसमें छात्र ने लिखा था कि वह अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठना चाहता. वहीं, यूपी के लखीमपुर खीरी से भी नीट रद्द होने के चलते एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है.

हैरान कर देंगे आंकड़े

स्टूडेंट्स की आत्महत्या को लेकर यह घटना कोई अकेली नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2024 में अकेले राजस्थान के कोटा में ही 20 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी. जबकि 2022 और 2023 में भी अकेले कोटा का आंकड़ा एक दर्जन से अधिक था. 2022 में 15 और 2023 में 29 छात्रों ने अकेले कोटा में ही मौत को गले लगाया था.

यह भी पढ़ें - Career Options After 12th: 12वीं के बाद क्या करें? Arts, Commerce और Science वालों के लिए ये हैं सबसे बड़े करियर ऑप्शन

संसद में पेश किए गए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2021 के बीच देश में 35,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की थी. सरकार ने संसद में बताया था कि शिक्षा संस्थानों में काउंसलिंग सेल, ग्रिवांस सेल और सहायता तंत्र बनाए गए हैं. SC/ST छात्रों के लिए अलग सेल, शिकायत समिति और संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं.

पढ़ाई का प्रेशर?

रिपोर्ट्स की मानें तो आज छात्र सिर्फ पढ़ाई का दबाव नहीं झेल रहा. वह उम्मीदों का बोझ, परिवार के सपनों का बोझ, समाज की तुलना और भविष्य की चिंता सब एक साथ ढो रहा है. ऐसे में जब NEET जैसी बड़ी परीक्षा रद्द होती है, तो उन्हें लगता है कि उसकी महीनों की मेहनत बेकार हो गई.

यह भी पढ़ें - सीबीएसई क्लास 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख जारी, यहां चेक कर लें पूरा शेड्यूल

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 14 May 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Education NEET NEET Exam Cancelled Paper Leak Student Suicide NEET Stress
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, जानें अब तक कितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं सुसाइड?
NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, जानें अब तक कितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं सुसाइड?
शिक्षा
सीबीएसई क्लास 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख जारी, यहां चेक कर लें पूरा शेड्यूल
सीबीएसई क्लास 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख जारी, यहां चेक कर लें पूरा शेड्यूल
शिक्षा
UPSSSC Recruitment 2026: यूपी में निकली 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, एजुकेशन से लेकर सैलरी तक जानें सभी डिटेल्स
यूपी में निकली 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, एजुकेशन से लेकर सैलरी तक जानें सभी डिटेल्स
शिक्षा
Jobs after 2026: 2026 के बाद कौनसे sectors में सबसे ज्यादा आएंगी Jobs Opportunity, छात्रों के काम की है खबर
2026 के बाद कौनसे sectors में सबसे ज्यादा आएंगी Jobs Opportunity, छात्रों के काम की है खबर
Advertisement

वीडियोज

Prateek Yadav Funeral : प्रतीक यादव का पार्थिव शव बैकुंठ धाम के लिए रवाना! | Aparna |Akhilesh
Delhi दुष्कर्म केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा | Breaking | Latest News | TOP News | Rekha Gupta
Breaking News: अचानक हुई Trump-Jinping बैठक, क्या बदलेगा? | Latest News | TOP News | America
UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वीडी सतीशन को ही क्यों बनाया जा रहा केरल का नया सीएम? कांग्रेस के फैसले के पीछे ये है 3 कारण
वीडी सतीशन को ही क्यों बनाया जा रहा केरल का नया सीएम? कांग्रेस के फैसले के पीछे ये है 3 कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ विभागों का बंटवारा? ये है वजह!
यूपी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ विभागों का बंटवारा? ये है वजह!
आईपीएल 2026
IPL इतिहास के 5 सबसे कम स्कोर जो डिफेंड हुए, जानें सबसे कम कितना टारगेट चेज नहीं हुआ
IPL इतिहास के 5 सबसे कम स्कोर जो डिफेंड हुए, जानें सबसे कम कितना टारगेट चेज नहीं हुआ
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
इंडिया
₹10 में इंडिया गेट से सरकारी दफ्तरों तक सफर, दिल्ली में पहली बार बिना पेट्रोल-डीजल चलेगी सेंट्रल विस्टा की नई बस सेवा
₹10 में इंडिया गेट से सरकारी दफ्तरों तक सफर, दिल्ली में पहली बार बिना पेट्रोल-डीजल चलेगी सेंट्रल विस्टा की नई बस सेवा
ट्रैवल
North East Hill Stations: तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
एग्रीकल्चर
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget