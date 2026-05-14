एक्सप्लोरर
NEET UG 2026: कहां छापे जाते हैं NEET जैसी परीक्षाओं के पेपर, वहां से कैसे हो जाते हैं लीक?
नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करना बहुत गोपनीय प्रक्रिया मानी जाती है. इसके लिए एनटीए देश भर के वरिष्ठ प्रोफेसर, साइंटिस्ट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की एक गुप्त टीम बनता है.
NEET UG 2026: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों में है. परीक्षा से पहले कथित पेपर लीक की खबरें और कई राज्यों में संदिग्ध गतिविधियों के सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है. इस पूरे मामले में लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद नीट जैसी हाई प्रोफाइल परीक्षा के पेपर लीक कैसे हो जाते हैं और इन्हें आखिर कहां छापा जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर कहां छापे जाते हैं और वहां से पेपर कैसे लीक हो जाते हैं .
1/8
2/8
Published at : 14 May 2026 09:59 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
पूरी दुनिया को कितनी बार खत्म कर सकते हैं रूस-अमेरिका? इनकी सैन्य ताकत जान हैरान रह जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
6 Photos
आर्थिक संकट में दुनिया के देशों को क्यों याद आता है सोना, इस मेटल की क्यों है इतनी वैल्यू
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
पूरी दुनिया में कितना सोना मौजूद, जानें इसे खरीदने के लिए कितना कैश होना जरूरी?
जनरल नॉलेज
विजय से पहले आजाद भारत में किन-किन बड़े पदों पर रह चुके क्रिश्चियन? जान लें हर एक डिटेल
जनरल नॉलेज
एलन मस्क के पास कितना कैश, जानें इससे वह खरीद सकते हैं दुनिया का कितना सोना?
जनरल नॉलेज
कैसे होती है बिसरा जांच, इसमें शरीर के किन अंगों को रखा जाता है सुरक्षित?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
पूरी दुनिया को कितनी बार खत्म कर सकते हैं रूस-अमेरिका? इनकी सैन्य ताकत जान हैरान रह जाएंगे आप
डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
Opinion