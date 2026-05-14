पहले हजारों सवालों का एक बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, जिसमें आसान, मीडियम और कठिन स्तर के प्रश्न शामिल रहते हैं. इसके बाद एक्सपर्ट टीम अंतिम प्रश्नों का चयन करती है, ताकि परीक्षा में संतुलन बना रहे. आमतौर पर करीब 30 प्रतिशत सवाल बेसिक थ्योरी और फार्मूला पर आधारित होते हैं. लगभग 50 प्रतिशत प्रश्न कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन आधारित रखे जाते हैं, जबकि 20 प्रतिशत सवाल कठिन और विश्लेषणात्मक स्तर के होते हैं.