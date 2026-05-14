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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNEET UG 2026: कहां छापे जाते हैं NEET जैसी परीक्षाओं के पेपर, वहां से कैसे हो जाते हैं लीक?

NEET UG 2026: कहां छापे जाते हैं NEET जैसी परीक्षाओं के पेपर, वहां से कैसे हो जाते हैं लीक?

नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करना बहुत गोपनीय प्रक्रिया मानी जाती है. इसके लिए एनटीए देश भर के वरिष्ठ प्रोफेसर, साइंटिस्ट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की एक गुप्त टीम बनता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 May 2026 09:59 AM (IST)
नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करना बहुत गोपनीय प्रक्रिया मानी जाती है. इसके लिए एनटीए देश भर के वरिष्ठ प्रोफेसर, साइंटिस्ट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की एक गुप्त टीम बनता है.

NEET UG 2026: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों में है. परीक्षा से पहले कथित पेपर लीक की खबरें और कई राज्यों में संदिग्ध गतिविधियों के सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है. इस पूरे मामले में लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद नीट जैसी हाई प्रोफाइल परीक्षा के पेपर लीक कैसे हो जाते हैं और इन्हें आखिर कहां छापा जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर कहां छापे जाते हैं और वहां से पेपर कैसे लीक हो जाते हैं .

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नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करना बहुत गोपनीय प्रक्रिया मानी जाती है. इसके लिए एनटीए देश भर के वरिष्ठ प्रोफेसर, साइंटिस्ट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की एक गुप्त टीम बनता है. यह सभी एक्सपर्ट्स सख्त गोपनीय नियमों के तहत काम करते हैं. पूरा पेपर एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर तैयार किया जाता है.
नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करना बहुत गोपनीय प्रक्रिया मानी जाती है. इसके लिए एनटीए देश भर के वरिष्ठ प्रोफेसर, साइंटिस्ट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की एक गुप्त टीम बनता है. यह सभी एक्सपर्ट्स सख्त गोपनीय नियमों के तहत काम करते हैं. पूरा पेपर एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर तैयार किया जाता है.
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पहले हजारों सवालों का एक बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, जिसमें आसान, मीडियम और कठिन स्तर के प्रश्न शामिल रहते हैं. इसके बाद एक्सपर्ट टीम अंतिम प्रश्नों का चयन करती है, ताकि परीक्षा में संतुलन बना रहे. आमतौर पर करीब 30 प्रतिशत सवाल बेसिक थ्योरी और फार्मूला पर आधारित होते हैं. लगभग 50 प्रतिशत प्रश्न कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन आधारित रखे जाते हैं, जबकि 20 प्रतिशत सवाल कठिन और विश्लेषणात्मक स्तर के होते हैं.
पहले हजारों सवालों का एक बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, जिसमें आसान, मीडियम और कठिन स्तर के प्रश्न शामिल रहते हैं. इसके बाद एक्सपर्ट टीम अंतिम प्रश्नों का चयन करती है, ताकि परीक्षा में संतुलन बना रहे. आमतौर पर करीब 30 प्रतिशत सवाल बेसिक थ्योरी और फार्मूला पर आधारित होते हैं. लगभग 50 प्रतिशत प्रश्न कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन आधारित रखे जाते हैं, जबकि 20 प्रतिशत सवाल कठिन और विश्लेषणात्मक स्तर के होते हैं.
Published at : 14 May 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
NEET Paper Leak NEET UG 2026 NEET Exam Cancelled NTA Exam Controversy

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