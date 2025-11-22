जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एक बार फिर छात्रों के लिए बड़ा मौका दिया है. विश्वविद्यालय का नवाचार और उद्यमिता केंद्र इस बार ऐसे शॉर्ट-टर्म स्किल कोर्स लेकर आया है, जो छात्रों को नई तकनीक और मॉडर्न जॉब स्किल सिखाने में मदद करेंगे. खास बात यह है कि ये कोर्स छोटे समय में पूरे हो जाते हैं और सीधे नौकरी या खुद का काम शुरू करने के रास्ते खोलते हैं.

इस बार कुल 42 कोर्स शामिल किए गए हैं. इनमें जैसी आज के समय की सबसे ज्यादा मांग वाली स्किल्स शामिल हैं. ये कोर्स उन छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद हैं जो पढ़ाई के साथ-साथ अपने करियर के लिए कोई मजबूत कौशल हासिल करना चाहते हैं.

कौन से हैं कोर्स?

एआई (Artificial Intelligence)

डिजिटल मार्केटिंग

साइबर सिक्योरिटी

फैशन डिजाइनिंग

ड्रोन प्रोग्रामिंग और ऑटोमेशन

कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग

ग्राफिक डिजाइनिंग

30 नवंबर तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इच्छुक विद्यार्थी 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए जामिया ने एक QR कोड जारी किया है जिसे स्कैन कर सीधे ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है. साथ ही कोर्स और फीस से जुड़ी पूरी जानकारी छात्रों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस लिंक पर मिलेगी— jmi.ac.in/cie

3 से 6 महीने में पूरा होगा कोर्स

इन कोर्स की अवधि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की होगी. 8 कोर्स छह महीने के हैं. बाकी कोर्स तीन महीने में पूरे हो जाएंगे. यानी छात्र अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार समय चुन सकते हैं.

11 कोर्स ऑनलाइन होंगे

इनमें साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, एआई एंड एमएल, ऑडियो-वीडियो एडिटिंग जैसे कोर्स शामिल हैं. बाकी सभी कोर्स ऑफलाइन पढ़ाए जाएंगे, यानी छात्रों को कैंपस आकर पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी.

जनवरी 2026 में शुरू होंगी क्लासें

हालांकि रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो चुका है, लेकिन कोर्स की कक्षाएं जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है. इससे छात्रों के पास सही कोर्स चुनने और तैयारी करने का समय भी मिल जाएगा. हर कोर्स की फीस अलग है, लेकिन विशेष बात यह है कि पूरा स्ट्रक्चर छात्रों की पहुंच को ध्यान में रखकर बनाया गया है. सबसे ज्यादा फीस 12,000 रुपये रखी गई है, जो कि आज के समय में प्रोफेशनल स्किल्स सीखने के लिहाज से किफायती है.





