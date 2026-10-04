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हिंदी न्यूज़शिक्षाइंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी का मौका, 6 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन

इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी का मौका, 6 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन

भारतीय तटरक्षक बल में सीजीईपीटी-01/27 और सीजीईपीटी-02/27 बैच के लिए नाविक और यांत्रिक पदों पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया एसएससी पोर्टल पर 6 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 04 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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इंडियन कोस्ट गार्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे देश भर के युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. भारतीय तटरक्षक बल ने CGEPT-01/27 और CGEPT-02/27 बैच के अंतर्गत बड़े पैमाने पर भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है. 

इस नई भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के इच्छुक योग्य अभ्यर्थियों का चयन नाविक और यांत्रिक के विभिन्न पदों पर किया जाएगा. देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने वाले इस प्रतिष्ठित बल का हिस्सा बनने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन और सुनहरा अवसर माना जा रहा है.

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इस तारीख से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

इस विशेष भर्ती अभियान के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आगामी 6 अक्टूबर 2026 से शुरू होने जा रही है. उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि इस बार आवेदन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है. पहले यह भर्ती प्रक्रिया कोस्ट गार्ड की अपनी निजी वेबसाइट के जरिए संचालित की जाती थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरना होगा. 

विभाग ने एक और बड़ा निर्णय लेते हुए दो अलग-अलग भर्ती बैच यानी 01/2027 और 02/2027 को एक साथ निकालने का फैसला किया है, जिससे बड़ी संख्या में रिक्तियों को पारदर्शी तरीके से भरा जा सकेगा. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे SSC Official Website पर जाकर समय से अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर लें.

अलग-अलग पदों के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती में शामिल होने के लिए पदों के अनुसार अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है. नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के पद पर आवेदन करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से उम्मीदवार का न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है. वहीं दूसरी ओर, नाविक जनरल ड्यूटी के पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, बशर्ते उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा में गणित और भौतिक विज्ञान विषयों की अनिवार्य रूप से पढ़ाई की हो. 

इसके साथ ही यांत्रिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास होने के साथ-साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में तीन या चार साल का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा आईटीआई की डिग्री होना आवश्यक माना गया है.

यह भी पढ़ें: हिंदू कॉलेज में क्यों हो रहा विरोध? एडमिशन से जुड़े विवाद का क्या है पूरा मामला

निर्धारित आयु सीमा और आरक्षित वर्गों को छूट

आयु सीमा की बात करें तो विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कड़े मापदंड तय किए गए हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 22 वर्ष के बीच होना आवश्यक है. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार विभिन्न आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में विशेष नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी. 

इसके तहत SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि OBC के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की राहत दी जाएगी, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को इस देश सेवा की परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Coast Guard Vacancy 2026
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