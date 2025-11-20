हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाIAF Agniveer Vayu: इंडियन एयर फाॅर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती का रिजल्ट किया जारी; ऐसे चेक करें लिस्ट

IAF Agniveer Vayu: इंडियन एयर फाॅर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती का रिजल्ट किया जारी; ऐसे चेक करें लिस्ट

Agniveer Vayu Recruitment Result: भारतीय वायु सेना ने अग्निवीर वायु 01/2026 की चयन लिस्ट जारी कर दी है, उम्मीदवार पोर्टल पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Nov 2025 05:58 PM (IST)
भारतीय वायु सेना में करियर का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अग्निवीर वायु भर्ती 01/2026 की अनंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है. यह सूची उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने विज्ञान और गैर-विज्ञान दोनों स्ट्रीम से आवेदन किया था. लंबे इंतजार के बाद वायु सेना की ओर से यह अपडेट आने से हजारों अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

अब सभी उम्मीदवार अपना चयन परिणाम आधिकारिक पोर्टल agnipathvayu.cdac.in पर जाकर आसानी से देख सकते हैं. यह लिस्ट पोर्टल के उम्मीदवार (Candidates) टैब में उपलब्ध है और इसमें भर्ती के अगले चरणों के लिए चयनित सभी उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.

भर्ती प्रक्रिया में क्या-क्या होता है?

अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है और हर चरण में उम्मीदवारों की अलग-अलग परीक्षा ली जाती है. चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है और इसका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ युवाओं को वायु सेना में शामिल करना है.

इस भर्ती में उम्मीदवारों को इन चरणों से गुजरना होता है. इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT), दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल टेस्ट होते हैं.

शारीरिक परीक्षा कैसी होती है?

  • फिजिकल टेस्ट में उम्मीदवारों की फिटनेस को परखा जाता है.
  • पुरुष अभ्यर्थी: 1.6 किमी दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होती है.
  • महिला अभ्यर्थी: 1.6 किमी दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होती है.

लिखित परीक्षा का पैटर्न

लिखित परीक्षा विज्ञान और गैर-विज्ञान दोनों स्ट्रीम के लिए अलग-अलग होती है.

विज्ञान विषय वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में भौतिकी, गणित और अंग्रेजी पूछे जाते हैं और कुल समय 60 मिनट होता है. गैर-विज्ञान विषय वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अंग्रेजी, तर्कशास्त्र और सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है और कुल समय 45 मिनट दिया जाता है. पूरी प्रक्रिया के आधार पर कुल 85 मिनट का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे उम्मीदवार की अकादमिक क्षमता, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान का आकलन होता है.

  • कैसे देखें अपना रिजल्ट?
  • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल agnipathvayu.cdac.in/AV/ पर जाएं.
  • होमपेज पर ‘उम्मीदवार (Candidates)’ टैब पर क्लिक करें.
  • यहां ‘अग्निवीर वायु 01/2026’ और अपनी श्रेणी (विज्ञान/गैर-विज्ञान) चुनें.
  • अब अपनी आवेदन संख्या, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें.
  • इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.

Published at : 20 Nov 2025 05:58 PM (IST)
