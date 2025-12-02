अपने पति राज निदिमोरू से कितनी कम पढ़ी-लिखी हैं सामंथा? देखें दोनों का रिपोर्ट कार्ड

सामंथा रुथ प्रभु ने दूसरी शादी कर ली है. साउथ के सुपरस्टार नागा चैतन्य से तलाक के 4 साल बाद एक्ट्रेस ने फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी की है. सामंथा और राज निदिमोरू ने 1 दिसंबर 2025 को परिवार की मौजूदगी में शादी की. दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. दोनों की शादी के बीच फैन्स के मन में एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि सामंथा और राज में पढ़ाई के मामले में कौन आगे हैं? ऐसे में आपको बताते हैं कि पति राज निदिमोरू से कितनी कम पढ़ी लिखी हैं सामंथा और दोनों का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है?

सामंथा रुथ प्रभु की एजुकेशन

सामंथा स्कूल टाइम से ही टॉपर्स स्टूडेंट रही हैं. उन्होंने चेन्नई के होली एंजल्स स्कूल से पढ़ाई की और दसवीं में स्कूल टॉपर रहीं. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने गणित में 100 में से 100 अंक हासिल किए थे. इसके बाद उन्होंने चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज से बीकॉम के डिग्री ली. हालांकि हालात ऐसे बने कि उन्हें हाई एजुकेशन बीच में ही छोड़कर मॉडलिंग और फिर एक्टिंग की दुनिया में आना पड़ा. इसी मेहनत से आज सामंथा रुथ प्रभु पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुकी हैं.

राज निदिमोरू की एजुकेशन

राज निदिमोरू की एजुकेशन लाइफ भी काफी मजबूत रही है. उन्होंने एसवीयू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक की पढ़ाई पूरी की. इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने टेक सेक्टर में काम भी किया. कुछ समय बाद ही अपने पैशन को फॉलो किया और फिल्मों की दुनिया में कदम रखा. राज आज इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी राज एंड डीके का हिस्सा है. यह वही जोड़ी है, जिसने द फैमिली मैन, फर्जी और कई ओटीटी प्रोजेक्ट से अलग पहचान बनाई. राज निदिमोरू ने पढ़ाई के साथ-साथ अपने पैशन को भी प्रोफेशनल बना लिया.

क्या सच में सामंथा कम पढ़ी-लिखी?

अगर राज और सामंथा की तुलना करें तो सामंथा बीकॉम ग्रैजुएट हैं. वहीं, राज निदिमोरू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है. राज की पढ़ाई तकनीकी क्षेत्र की है और वह काफी समय तक टेक इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं. वहीं, सामंथा कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने शुरुआती जीवन में ही एक्टिंग को करियर बना लिया. इसका मतलब यह है कि डिग्री के मामले में सामंथा से राज आगे हैं, लेकिन दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र में अपनी मेहनत से टॉप तक का सफर तय किया है.

