BCCI में कैसे पा सकते हैं नौकरी, जानें कम से कम कितनी मिलती है सैलरी?

बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी Board of Control for Cricket in India ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है. यह भारत में क्रिकेट की सभी एक्टिवीटीज को कंट्रोल करता है, ये इंटरनेशनल मैच से लेकर घरेलू टूर्नामेंट और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण तक का काम करता है. यहां काम करना बहुत से लोगों का सपना होता है, क्योंकि इसमें प्रतिष्ठा, अच्छी सैलरी, और क्रिकेट जगत से जुड़ने का मौका मिलता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि बीसीसीआई में नौकरी कैसे पा सकते हैं और कम से कम सैलरी कितनी मिलती है.

बीसीसीआई में नौकरी कैसे मिलेगी?

बीसीसीआई समय-समय पर कई पदों के लिए भर्ती करता है. ये पद कई विभागों में होते हैं, जैसे मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, टेक्निकल टीम, मेडिकल टीम, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और मीडिया. बीसीसीआई में सिर्फ खिलाड़ियों या कोचों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य बहुत से पद होते हैं. हाल ही में बीसीसीआई ने जनरल मैनेजर, मार्केटिंग के लिए भर्ती निकाली थी.

इन नौकरियों की घोषणा बीसीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.bcci.tv/ पर की जाती है. साथ ही पद के अनुसार योग्यता अलग-अलग होती है. बीसीसीआई में नौकरी कैसे पाने के लिए सबसे पहले बीसीसीआई की https://www.bcci.tv/jobs वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद नौकरी का नोटिफिकेशन पढ़ें. अब अपना रिज्यूमे ईमेल करें. साथ ही इसमें कुछ पदों के लिए इंटरव्यू और परीक्षा भी होती है.

बीसीसीआई में कम से कम सैलरी कितनी मिलती है?

बीसीसीआई में सैलरी कर्मचारी के पद और एक्सपीरियंस के आधार पर तय होती है. बीसीसीआई में कम से कम सैलरी 20,000 से 30,000 प्रति माह से शुरू हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे आपका पद, एक्सपीरियंस और स्किल बढ़ता है तो सैलरी लाखों तक जाती है. वहीं बीसीसीआई अपने केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों (Centrally Contracted Players) को अलग से सालाना वेतन देता है. बीसीसीआई में ग्रेड C के खिलाड़ी को सालाना 1 करोड़ सैलरी मिलती है.

