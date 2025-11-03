Haryana Board Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट,फरवरी में शुरू होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम
10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर हरियाणा बोर्ड डेटशीट जारी करने जा रहा है, फरवरी के पहले हफ्ते से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने की संभावना है जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड ...
हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट बहुत जल्द जारी की जा सकती है टाइम टेबल पीडीएफ फॉर्मेट में बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर अपलोड किया जाएगा जो छात्र हरियाणा बोर्ड से हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब पढ़ाई पर ध्यान बढ़ाने का सही समय है, क्योंकि परीक्षा की तारीखें कभी भी जारी हो सकती हैं.
फरवरी में शुरू होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं
हरियाणा बोर्ड थ्योरी एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल परीक्षा करवाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रैक्टिकल एग्जाम 1 फरवरी से 17 फरवरी 2026 के बीच हो सकते हैं वहीं थ्योरी परीक्षाएं 20 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक होने की उम्मीद है हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी डेट्स को लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नही की गई है पूरी जानकारी डेटशीट जारी होने के बाद ही प्राप्त हो सकती है.
परीक्षा की शिफ्ट और टाइमिंग
हरियाणा बोर्ड की परीक्षा एक ही शिफ्ट में ली जाती है आमतौर पर एग्जाम दोपहर 12:30 बजे शुरू होते हैं कुछ विषयों का पेपर 3:00 बजे तक चलता है जबकि कुछ 3:30 बजे तक खत्म होते हैं हर विषय की सही टाइमिंग डेटशीट में दी जाएगी.
बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले स्कूलों में भेजे जाएंगे इसके बाद छात्र अपने स्कूल या क्लास टीचर से एडमिट कार्ड ले सकेंगे ध्यान रहे, परीक्षा हॉल में जाने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी होगा.
ऐसे करें डाउनलोड
जब डेटशीट जारी हो जाएगी, तब छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से इसे डाउनलोड कर पाएंगे:
- सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.
- होमपेज पर “Date Sheet 2026” लिंक पर क्लिक करें.
- अब अपनी कक्षा (10वीं या 12वीं) चुनें.
- आपकी डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी.
- इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.
