रेलवे इस महीने में आयोजित करेगा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, जानें तैयारी के लिए शानदार टिप्स

भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए RRB Group D परीक्षा 2025 एक बड़ा अवसर लेकर आई है इस बार लेवल-1 के कुल 32,438 पदों पर भर्ती की जाएगी परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक होगा ऐसे में अब उम्मीदवारों के पास सीमित समय है और उन्हें अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने की जरूरत है अगर अंतिम दिनों में सही रणनीति और समझदारी से तैयारी की जाए, तो सफलता निश्चित है.

कितने चरणों मे होगी भर्ती

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें उम्मीदवारों की लिखित योग्यता देखी जाएगी इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होगी जिसमें शारीरिक फिटनेस का मूल्यांकन किया जाएगा अंत में दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल जांच होगी, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी.

परीक्षा पैटर्न

सीबीटी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा परीक्षा चार विषयों सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य जागरूकता व करंट अफेयर्स, और सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति पर आधारित होगी प्रत्येक विषय से तय संख्या में प्रश्न आएंगे और कुल अंक भी 100 होंगे हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी इसलिए सावधानी से उत्तर देना जरूरी है.

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम को अच्छे से समझें

सफलता की पहली शर्त यह है कि आप परीक्षा की संरचना को पूरी तरह समझें यह जानना जरूरी है कि किन विषयों से ज्यादा प्रश्न आते हैं और किन पर विशेष ध्यान देना चाहिए गणित में प्रतिशत, औसत, समय और दूरी जैसे टॉपिक्स पर जोर दें तर्कशक्ति में एनालिटिकल रीजनिंग, पैटर्न पहचान और निर्णय क्षमता पर अभ्यास करें विज्ञान में 10वीं स्तर तक के भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान के प्रश्न आते हैं, जबकि सामान्य जागरूकता में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाएं और रेलवे से जुड़ी जानकारियां अहम रहती हैं.

जरूरी टॉपिक्स पर फोकस करें

अक्सर परीक्षा में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है इन्हें पहचानकर उन पर विशेष रूप से ध्यान दें यह तरीका कम समय में ज्यादा अंक पाने में मदद करता है पुराने प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करके इन टॉपिक्स को पहचाना जा सकता है.

नियमित अध्ययन योजना बनाएं

अंतिम दिनों में बिना योजना के पढ़ाई करना नुकसानदेह हो सकता है एक सटीक अध्ययन शेड्यूल बनाएं जिसमें सभी विषयों को शामिल किया जाए रोजाना गणित और रीजनिंग के सवाल हल करें साथ ही हर सप्ताह एक बार करंट अफेयर्स का रिवीजन जरूर करें छोटे-छोटे लक्ष्य तय करके तैयारी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें.

नोट्स बनाएं और बार-बार दोहराएं

पढ़ाई के दौरान छोटे नोट्स बनाना बहुत फायदेमंद होता है इससे रिवीजन आसान होता है और परीक्षा के समय महत्वपूर्ण सूत्र या तथ्यों को जल्दी से देखा जा सकता है गणित और विज्ञान के फॉर्मूलों की एक अलग सूची तैयार करें और सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर्स के लिए अलग नोटबुक रखें.

पुराने पेपर और मॉक टेस्ट हल करें



पुराने प्रश्नपत्र हल करना और मॉक टेस्ट देना परीक्षा तैयारी का सबसे प्रभावी तरीका है इससे उम्मीदवारों को परीक्षा का पैटर्न, प्रश्नों का स्तर और समय प्रबंधन समझने में मदद मिलती है हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें.



