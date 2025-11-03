हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा

JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा

JEE Main 2026 में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए एनटीए ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें एनटीए ने स्पष्ट किया है कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Nov 2025 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

JEE Main 2026 परीक्षा में किसी भी प्रकार का कैलक्यूलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी न ही फिजिकल कैलक्यूलेटर और न ही ऑन-स्क्रीन कैलक्यूलेटर का उपयोग किया जा सकेगा NTA के नोटिफिकेशन में पहले एक टाइपिंग गलती रह गई थी, जिसमें यह लिखा गया था कि परीक्षा के दौरान कंप्यूटर पर ऑन-स्क्रीन कैलक्यूलेटर उपलब्ध कराया जाएगा इस जानकारी के सामने आने के बाद छात्रों में भ्रम फैल गया कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठाए और यह पूछा कि क्या अब परीक्षा में कैलक्यूलेटर की सुविधा दी जाएगी या नहीं ?

इन सवालों और भ्रम को दूर करने के लिए NTA ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि यह एक टाइपिंग त्रुटि थी एजेंसी ने कहा नोटिफिकेशन में ऑन-स्क्रीन कैलक्यूलेटर का जिक्र गलती से छप गया था जेई मैन 2026 में किसी भी प्रकार का कैलक्यूलेटर प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी यह पहले की तरह ही रहेगा.

NTA ने सुधारा बुलेटिन

NTA ने अब सूचना बुलेटिन को अपडेट कर दिया है और गलती को सही कर दिया गया है. एजेंसी ने कहा कि उसने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नई कॉपी जारी की है ताकि कोई भ्रम न रहे साथ ही NTA ने छात्रों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.ac.in से ही जानकारी लें.

यह भी पढ़ें - रेलवे इस महीने में आयोजित करेगा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, जानें तैयारी के लिए शानदार टिप्स

छात्रों में पहले फैला था भ्रम

पहले जारी हुए बुलेटिन में ऑन-स्क्रीन कैलक्यूलेटर की बात लिखे जाने के बाद कई छात्रों को लगा कि अब परीक्षा पहले से आसान हो सकती है क्योंकि कठिन गणितीय गणनाओं के लिए कैलक्यूलेटर की सुविधा मिल जाएगी लेकिन NTA की सफाई के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो गई है.

परीक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जेई मैन जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में हमेशा कैलक्यूलेटर की अनुमति नहीं होती क्योंकि इससे अभ्यर्थियों की गणना करने की क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा परीक्षा में तेजी और सटीकता दोनों की जांच की जाती है और कैलक्यूलेटर के इस्तेमाल से यह संतुलन बिगड़ सकता है.

कब होगी जेई मैन परीक्षा

परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी.

  • पहला सत्र जनवरी 2026 में
  • दूसरा सत्र अप्रैल 2026 में

परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसका आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा आवेदन प्रक्रिया दिसंबर 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें - गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 03 Nov 2025 01:36 PM (IST)
Education JEEmain2026 No Calculator Exam Guidelines
