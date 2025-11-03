JEE Main 2026 परीक्षा में किसी भी प्रकार का कैलक्यूलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी न ही फिजिकल कैलक्यूलेटर और न ही ऑन-स्क्रीन कैलक्यूलेटर का उपयोग किया जा सकेगा NTA के नोटिफिकेशन में पहले एक टाइपिंग गलती रह गई थी, जिसमें यह लिखा गया था कि परीक्षा के दौरान कंप्यूटर पर ऑन-स्क्रीन कैलक्यूलेटर उपलब्ध कराया जाएगा इस जानकारी के सामने आने के बाद छात्रों में भ्रम फैल गया कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठाए और यह पूछा कि क्या अब परीक्षा में कैलक्यूलेटर की सुविधा दी जाएगी या नहीं ?

इन सवालों और भ्रम को दूर करने के लिए NTA ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि यह एक टाइपिंग त्रुटि थी एजेंसी ने कहा नोटिफिकेशन में ऑन-स्क्रीन कैलक्यूलेटर का जिक्र गलती से छप गया था जेई मैन 2026 में किसी भी प्रकार का कैलक्यूलेटर प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी यह पहले की तरह ही रहेगा.

NTA ने सुधारा बुलेटिन

NTA ने अब सूचना बुलेटिन को अपडेट कर दिया है और गलती को सही कर दिया गया है. एजेंसी ने कहा कि उसने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नई कॉपी जारी की है ताकि कोई भ्रम न रहे साथ ही NTA ने छात्रों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.ac.in से ही जानकारी लें.

छात्रों में पहले फैला था भ्रम

पहले जारी हुए बुलेटिन में ऑन-स्क्रीन कैलक्यूलेटर की बात लिखे जाने के बाद कई छात्रों को लगा कि अब परीक्षा पहले से आसान हो सकती है क्योंकि कठिन गणितीय गणनाओं के लिए कैलक्यूलेटर की सुविधा मिल जाएगी लेकिन NTA की सफाई के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो गई है.

परीक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जेई मैन जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में हमेशा कैलक्यूलेटर की अनुमति नहीं होती क्योंकि इससे अभ्यर्थियों की गणना करने की क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा परीक्षा में तेजी और सटीकता दोनों की जांच की जाती है और कैलक्यूलेटर के इस्तेमाल से यह संतुलन बिगड़ सकता है.

कब होगी जेई मैन परीक्षा

परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी.

पहला सत्र जनवरी 2026 में

दूसरा सत्र अप्रैल 2026 में

परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसका आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा आवेदन प्रक्रिया दिसंबर 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है.



