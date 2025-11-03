हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षागूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नया करने का जुनून रखते हैं, तो गूगल आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Nov 2025 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

गूगल ने समर 2026 के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पीएचडी इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं यह इंटर्नशिप भारत के तीन प्रमुख टेक शहरों – बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में आयोजित की जाएगी.आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार Google Careers वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

12 से 14 हफ्तों की शानदार पेड इंटर्नशिप

गूगल की यह इंटर्नशिप न सिर्फ पढ़ाई के साथ वास्तविक अनुभव देती है बल्कि यह व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का एक अनोखा अवसर भी है.

कंपनी ने कहा है,“हमारे साथ जुड़ें एक 12 से 14 हफ्तों की पेड इंटर्नशिप के लिए, जहां आपको सीखने, बढ़ने और दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरों के साथ काम करने का मौका मिलेगा”

यह प्रोग्राम प्रतिभागियों को जटिल कंप्यूटर साइंस समस्याओं पर काम करने, स्केलेबल और डिस्ट्रिब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने और कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स में सहयोग करने का अवसर देगा.

क्या करेंगे इंटर्न?

गूगल का मानना है कि हर इंटर्न उनके लिए किसी मूल्यवान प्रोजेक्ट पर काम करेगा जो कंपनी की वास्तविक जरूरतों से जुड़ा होगा यहां इंटर्न्स सिर्फ सिखेंगे नहीं बल्कि गूगल की तकनीकी दिशा तय करने वाले समाधानों का हिस्सा बनेंगे.

उनकी मुख्य जिम्मेदारियां होंगी

 • टीम में नवाचार और सहयोग की भावना बनाए रखना.
 • साथियों और मैनेजर्स के साथ मिलकर काम करना ताकि बेहतर समाधान तैयार हो सकें.
 • गूगल उत्पादों के लिए स्केलेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस विकसित करना.
 • डेटा का विश्लेषण कर प्रभावी समाधान तैयार करना.
 • कंप्यूटर साइंस की थ्योरी को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करना.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी PhD प्रोग्राम में नामांकित होने चाहिए खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या किसी तकनीकी क्षेत्र में.

 • उम्मीदवार को कम से कम एक प्रोग्रामिंग भाषा जैसे Java, C/C++, Python, JavaScript या Go में अच्छी पकड़ होनी चाहिए.
 • Unix/Linux वातावरण में काम करने का अनुभव होना चाहिए.
 • डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर डिजाइन की समझ जरूरी है.

किन्हें मिलेगा प्राथमिकता का मौका?

अगर आपके पास Machine Learning, Artificial Intelligence, Distributed Systems, Networking, Algorithms या Databases जैसे क्षेत्रों में रिसर्च का अनुभव है, तो आपके चयन की संभावना और बढ़ जाती है गूगल ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में है जो तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हों और जटिल समस्याओं का रचनात्मक हल निकाल सकें.

चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी

गूगल की भर्ती टीम उम्मीदवारों के रिज़्यूमे और रिसर्च बैकग्राउंड का गहराई से विश्लेषण करेगी और उसी के आधार पर तय करेगी कि कौन-सा उम्मीदवार किस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त हैहालांकि कंपनी ने अभी स्टाइपेंड या सैलरी स्ट्रक्चर की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन यह एक पेड इंटर्नशिप होगी और इसमें सभी प्रतिभागियों को प्रतिस्पर्धी भुगतान मिलेगा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 12:36 PM (IST)
Embed widget