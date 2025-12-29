सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने फूड एनालिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं. यह भर्ती 11th Food Analyst Examination 2025 के तहत आयोजित की जा रही है. 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह मौका खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो फूड सेफ्टी और साइंस से जुड़े क्षेत्र में सरकारी करियर बनाना चाहते हैं. तो योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट fssai.gov.in पर जाकर तय की गई तिथियों के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

इस भर्ती में वे सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो फूड एनालिसिस, केमिस्ट्री या संबंधित वैज्ञानिक विषयों से जुड़े हैं और जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव मौजूद है यह भर्ती फ्रेशर्स से ज्यादा योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है.

योग्यता

फूड एनालिस्ट पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास केमिस्ट्री,डेयरी केमिस्ट्री,माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी,एग्रीकल्चर साइंस,बायोकेमिस्ट्री सहित कुल 14 मान्य विषयों में उम्मीदवार के पास UG / PG / PhD में से कोई एक डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट इंडिया से फूड एनालिस्ट सेक्शन की परीक्षा पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.साथ ही, अभ्यर्थी के पास कम से कम 3 साल का फूड एनालिसिस का कार्य अनुभव होना चाहिए.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 2500 रुपये और प्रैक्टिकल परीक्षा 5000 रुपये शुल्क जमा करना होगा. यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा. आवेदन सबमिट होने के बाद फीस वापस नहीं की जाएगी.



चयन प्रक्रिया

FSSAI फूड एनालिस्ट भर्ती 2025 में चयन दो चरणों में किया जाएगा.पहले चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें फूड केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड सेफ्टी और संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे.CBT में सफल उम्मीदवारों को दूसरे चरण के लिए चुना जाएगा. दूसरे चरण में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें लैब वर्क और फूड एनालिसिस से जुड़ी योग्यता की जांच होगी. दोनों चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार चयन होगा.

आवेदन कैसे करें

स्टेप 1: सबसे पहले FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: उम्मीदवार होमपेज पर Food Analyst Recruitment लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: इसके बाद उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी बनाएं.

स्टेप 4: अब आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ध्यान से भरें

स्टेप 5: फिर उम्मीदवार निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें.

स्टेप 6: अब फॉर्म सबमिट कर उसकी कॉपी सेव रखें.



