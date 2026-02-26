हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE का बड़ा फैसला, क्लास 6 से पढ़नी होंगी तीन भाषाएं, बदलेगा पढ़ाई का तरीका

CBSE का बड़ा फैसला, क्लास 6 से पढ़नी होंगी तीन भाषाएं, बदलेगा पढ़ाई का तरीका

सीबीएसई ने 2026-27 सत्र से कक्षा 6 के छात्रों के लिए तीन भाषा पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है, जिसमें दो भारतीय भाषाएं जरूरी होंगी और अंग्रेजी को विदेशी भाषा माना जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Feb 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और अभिभावकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. CBSE ने 2026-27 सत्र से कक्षा 6 से नई भाषा नीति लागू करने का फैसला किया है. इस नई व्यवस्था के तहत अब छात्रों को कक्षा 6 से तीन भाषाएं पढ़नी होंगी. यह फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है.

नई नीति के अनुसार, कक्षा 6 से छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भाषाएं भारतीय होंगी. तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को अब विदेशी भाषा माना जाएगा. यानी अंग्रेजी पहले जैसी मुख्य भाषा नहीं रहेगी, बल्कि उसे विदेशी भाषा की श्रेणी में रखा जाएगा. अगर कोई स्कूल फ्रेंच, जर्मन या किसी और विदेशी भाषा को पढ़ाता है, तब भी दो भारतीय भाषाएं पढ़ाना जरूरी होगा.

क्या बदलेगा छात्रों के लिए?

अब तक ज्यादातर स्कूलों में दो भाषाएं ही अनिवार्य होती थीं. नई नीति के बाद छात्रों को एक अतिरिक्त भाषा सीखनी होगी. इससे पढ़ाई का दायरा बढ़ेगा, लेकिन साथ ही छात्रों को नई भाषाएं सीखने और समझने का अवसर भी मिलेगा. सीबीएसई का मानना है कि इससे बच्चों की सोच विकसित होगी और वे अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों को समझ पाएंगे.

कक्षा 10 तक जारी रह सकती है तीसरी भाषा

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सिफारिश है कि तीनों भाषाओं की पढ़ाई कक्षा 9 और 10 तक जारी रखी जाए. सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में भी तीसरी भाषा को शामिल किया जा सकता है. संभावना है कि साल 2031 में होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्रों को तीसरी भाषा का पेपर भी देना पड़े.

नई किताबें और नया सिलेबस

सीबीएसई इस बदलाव के साथ नई किताबें और नया सिलेबस भी तैयार करेगा. यह तय किया गया है कि छात्रों को तीसरी भाषा में कितनी जानकारी और कितनी समझ विकसित करनी है. इसके लिए अलग-अलग स्तर पर पढ़ाई का ढांचा तैयार किया जा रहा है. 2026-27 सत्र के लिए कक्षा 6 की तीसरी भाषा की पढ़ाई नौ भारतीय भाषाओं में शुरू करने की तैयारी है. इनमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला जैसी भाषाएं शामिल हैं.

तीसरी भाषा को क्यों दिया जा रहा है ज्यादा समय?

नई व्यवस्था में कक्षा 6 से 8 को मिडिल स्टेज माना गया है. इस दौरान तीसरी भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी और इसे सीखने के लिए छात्रों को पर्याप्त समय दिया जाएगा. सीबीएसई का कहना है कि तीसरी भाषा कई छात्रों के लिए पूरी तरह नई हो सकती है. इसलिए इसे समझने, बोलने और लिखने के लिए अभ्यास और समय जरूरी है.

भाषा से जुड़ेगी संस्कृति और पहचान

करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार, भाषा केवल पढ़ाई का विषय नहीं है, बल्कि यह संस्कृति और समाज से जुड़ने का जरिया भी है. भारत में कई समृद्ध भाषाएं हैं और हर भाषा की अपनी अलग पहचान है. जब छात्र एक से ज्यादा भारतीय भाषाएं सीखेंगे, तो वे देश की विविधता को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. इससे उनमें एकता की भावना भी मजबूत होगी.

यह भी पढ़ें - पुलिस विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास के लिए बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 26 Feb 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Education CBSE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE का बड़ा फैसला, क्लास 6 से पढ़नी होंगी तीन भाषाएं, बदलेगा पढ़ाई का तरीका
CBSE का बड़ा फैसला, क्लास 6 से पढ़नी होंगी तीन भाषाएं, बदलेगा पढ़ाई का तरीका
शिक्षा
GATE रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी, GOAPS पोर्टल पर ऐसे दर्ज करें प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति
GATE रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी, GOAPS पोर्टल पर ऐसे दर्ज करें प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति
शिक्षा
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
शिक्षा
कैसे तय होते हैं किसी किताब के चैप्टर, इन्हें बदलने से पहले किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
कैसे तय होते हैं किसी किताब के चैप्टर, इन्हें बदलने से पहले किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
Advertisement

वीडियोज

ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Meerut News: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
मेरठ: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
टेलीविजन
TV TRP Report: टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
ट्रेंडिंग
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget