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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC Recruitment 2026: UPSC कर रहा डायरेक्ट भर्ती, भारत सरकार के मंत्रालयों में मिलेगा काम करने का मौका

UPSC Recruitment 2026: UPSC कर रहा डायरेक्ट भर्ती, भारत सरकार के मंत्रालयों में मिलेगा काम करने का मौका

UPSC Recruitment 2026: इस भर्ती के जरिए योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को अलग-अलग पदों पर काम करने का मौका मिलेगा. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2026 से शुरू हो चुकी है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Jun 2026 01:10 AM (IST)
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UPSC Recruitment 2026: अगर आप केंद्र सरकार के किसी प्रतिष्ठित मंत्रालय या विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 के तहत भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के कुल 105 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन का बड़ा मौका सामने आया है.  इस भर्ती के जरिए योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को अलग-अलग पदों पर काम करने का मौका मिलेगा. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार यूपीएससी के आधिकारिक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 जुलाई 2026 तय की गई है. 

किन मंत्रालयों और विभागों में मिलेगी नौकरी?

यूपीएससी ने विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत अलग-अलग मंत्रालयों और सरकारी विभागों में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत से कई प्रमुख मंत्रालयों और विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, नागरिक उड्डयन (Civil Aviation), नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल हैं. इन विभागों में अलग-अलग क्षेत्रों के योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. 

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के जरिए कई जरूरी पदों को भरा जाएगा. इनमें जॉइंट डायरेक्टर, एयरोनॉटिकल ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, कंपनी प्रॉसिक्यूटर, डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, सिविलियन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सीनियर, फोटोग्राफिक ऑफिसर, फोटोग्राफिक ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ग्रेड-III और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

यूपीएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - UPSC में निकलीं बंपर भर्तियां, कई मंत्रालयों में मिलेगी नौकरी; इस तरह कर सकते हैं आवेदन

कैसे की जाएगी भर्ती?

यह भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर की जा रही है. इसलिए सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, काम एक्सपीरियंस और आयु सीमा अलग-अलग तय की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले विज्ञापन संख्या 07/2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है, जिससे संबंधित पद की योग्यता, एक्सपीरियंस और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी मिल सके. 

ऐसे करें आवेदन

1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले यूपीएससी के आधिकारिक ORA पोर्टल पर जाएं. 

2. इसके बाद सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें.

3. अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें. 

4. इसके साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स तय फॉर्मेट में अपलोड करें. 

5. वहीं जिस पद के लिए आवेदन शुल्क लागू है, उसका भुगतान करें. 

6. सभी जानकारियां जांचने के बाद आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट करें. 

7. आवेदन सफल होने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट आगे के लिए सुरक्षित रख लें. 

यह भी पढ़ें - B.Pharm कर रहे हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप के लिए जरूर करें आवेदन

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Published at : 29 Jun 2026 01:10 AM (IST)
Tags :
Government Job संघ लोक सेवा आयोग JOB UPSC Notification UPSC Recruitment 2026 Ministry Recruitment
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