CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CBSE Class 10th Second Board Result 2026 : सीबीएसई (CBSE) कक्षा 10वीं के सेकेंड बोर्ड एग्जाम 2026 में शामिल हुए छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कभी भी सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है. बोर्ड ने पहले ही अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया था कि सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जून 2026 में घोषित किया जाएगा.

ऐसे में महीने के आखिरी दिनों में छात्रों का रिजल्ट किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे. तो आइए जानते हैं कि CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें.

कहां जारी होगा रिजल्ट?

CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. इसके अलावा छात्र DigiLocker, UMANG ऐप, DigiResults ऐप, SMS और IVRS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे. हालांकि बोर्ड ने अभी रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है.

किन छात्रों के लिए हुई थी सेकेंड बोर्ड परीक्षा?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुसार इस साल CBSE ने कक्षा 10 के छात्रों को अपने नंबरों में सुधार करने का मौका दिया है. छात्र अधिकतम तीन विषयों में दोबारा परीक्षा देकर अपने नंबर बेहतर कर सकते हैं. इसी व्यवस्था के तहत सेकेंड बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी.

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

1. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर CBSE Class 10 Second Board Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें.

4. इसके साथ ही सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.

6. अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

7. अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

DigiLocker से ऐसे देखें मार्कशीट

1. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र DigiLocker के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए DigiLocker ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं.

2. Education and Learning सेक्शन में जाएं.

3. Central Board of Secondary Education चुनें.

4. Class X Marksheet पर क्लिक करें.

5. रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें.

6. सबमिट करते ही आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

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मेरिट लिस्ट और टॉपर लिस्ट जारी नहीं होगी

CBSE ने इस बार भी साफ किया है कि बोर्ड किसी भी छात्र की रैंक या टॉपर लिस्ट जारी नहीं करेगा. बोर्ड का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों पर कॉम्पिटिशन का दबाव कम करना है. हालांकि जिन छात्रों ने अलग-अलग विषयों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया होगा, उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ये सर्टिफिकेट सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद DigiLocker के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे.सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को डिजिटल मार्कशीट, पासिंग डॉक्यूमेंट और पात्र छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाएंगे. बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे रिजल्ट और अन्य अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट और DigiLocker पर नजर बनाए रखें.

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