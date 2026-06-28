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हिंदी न्यूज़शिक्षाभीषण गर्मी ने रोकी पढ़ाई: पटना में 30 जून तक बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल, DM ने जारी किया आदेश

भीषण गर्मी ने रोकी पढ़ाई: पटना में 30 जून तक बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल, DM ने जारी किया आदेश

दिन के समय गर्म हवाओं की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. इसी वजह से प्रशासन ने यह कदम एहतियातन उठाया है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: Sheikh inzemam ulhuq |  Updated at : 28 Jun 2026 07:48 PM (IST)
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पटना में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक अहम निर्णय लिया है. पटना के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार कक्षा 8 तक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों 30 जून तक बंद करने का आदेश दिया है. यानी 8वीं तक के स्कूल भीषण गर्मी की वजह से 30 जून तक बंद रहेंगे. यह फैसला खासतौर पर बच्चों को लू, डिहाइड्रेशन और अत्यधिक गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है.

अब 30 जून तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल

जारी आदेश के मुताबिक, पहले ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद स्कूलों के 29 जून से खुलने की संभावना थी, लेकिन मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया है. प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर लागू रहेगा और सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें.

बच्चों के स्वास्थ्य पर न पड़े बुरा असर इसलिए लिया गया फैसला

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से पटना और आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है. दिन के समय गर्म हवाओं की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. इसी वजह से प्रशासन ने यह कदम एहतियातन उठाया है ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य आपात स्थिति से बचा जा सके.

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जारी रहेगी 9 से 12वीं तक की पढ़ाई

जिला प्रशासन ने आदेश में साफ किया है कि सभी स्कूल प्रबंधन को अपनी पढ़ाई की गतिविधियों को नए समय के अनुसार फिर से तय करना होगा. यह नियम 22 जून 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगा. इस दौरान प्री-स्कूल भी पूरी तरह बंद रहेंगे. हालांकि, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन इसे केवल सुबह 11 बजे तक ही चलाने की अनुमति दी गई है. स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी सावधानियों का पालन करें और गर्मी से बचाव के पूरे इंतजाम रखें.

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Published at : 28 Jun 2026 07:48 PM (IST)
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