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हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC NET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई

UGC NET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई

UGC NET June 2026: UGC NET 2026 एक राष्ट्रीय स्तर की जरूरी परीक्षा है, जिसे National Testing Agency (NTA) आयोजित करता है. अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 02 May 2026 04:03 PM (IST)
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UGC NET 2026: National Testing Agency (NTA) ने UGC NET 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी होती है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर रिसर्च (JRF) के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं. UGC NET 2026 एक राष्ट्रीय स्तर की जरूरी परीक्षा है, जिसे National Testing Agency (NTA) आयोजित करता है. अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो यह आवेदन करने का सही समय है. तो आइए जानते हैं कि UGC NET June 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करें. 

UGC NET 2026 की जरूरी डेट्स 

UGC NET June 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 20 मई 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं. अगर आवेदन करते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 22 मई से 24 मई 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी. इसके बाद परीक्षा से पहले 10 जून 2026 तक उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी मिल जाएगी, और 15 जून 2026 तक एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. 
 
UGC NET 2026 परीक्षा का पैटर्न
 
UGC NET June 2026 परीक्षा का पैटर्न काफी आसान और साफ है. यह परीक्षा पूरी तरह से Computer-Based Test (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी.  इसमें कुल 2 पेपर होंगे और दोनों में MCQs पूछे जाएंगे. खास बात यह है कि दोनों पेपर एक साथ लगातार होंगे, यानी इनके बीच कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा. पूरी परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को कुल 3 घंटे का समय मिलेगा. 

UGC NET June 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 

UGC NET June 2026 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा. General वर्ग के लिए फीस 1150 है, जबकि OBC-NCL और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 600 देना होगा. वहीं थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 325 तय किया गया है. इस फीस का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के जरिए. 

यह भी पढ़ें - Allahabad High Court History: इलाहाबाद हाईकोर्ट का कौन था पहला जज, तब उन्हें कितनी मिलती थी सैलरी?

UGC NET June 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

1. UGC NET June 2026 के लिए आवेदन करने को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. 

2. इसके बाद UGC NET June 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.

3. अब नई स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन करें.

4. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. 

5. इसके साथ ही सभी जरूरी जानकारी सही-सही दर्ज करें.

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें. 

7. आखिर में फ्यूचर के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें. 

यह भी पढ़ें - JEE Advanced 2026 के रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, फटाफट करें अप्लाई

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Published at : 02 May 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
NTA UGC NET UGC NET 2026 UGC NET June 2026 UGC NET Registration UGC NET Exam 2026
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