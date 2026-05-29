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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET री-एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को मिलेंगी फ्री DTC बस, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान

NEET री-एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को मिलेंगी फ्री DTC बस, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान

नीट का री एग्जाम 21 जून को आयोजित होने जा रहा है. इस परीक्षा को लेकर अब सरकार कैसे भी रिस्क नहीं लेना चाहती है. दिल्ली सरकार ने भी छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 May 2026 05:43 PM (IST)
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  • NEET-UG 2026 परीक्षा को लेकर सरकारें अधिक सतर्क हैं.
  • दिल्ली सरकार NEET अभ्यर्थियों को DTC बसों में मुफ्त यात्रा देगी.
  • पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम.
  • परीक्षा केंद्रों पर CCTV और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी.

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को लेकर इस बार सरकार किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं दिख रही है. पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों ने पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा कर रखा है. लाखों छात्रों और उनके परिवारों में नाराजगी देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठ रही है.

अब 21 जून को होने वाली NEET के री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रही हैं. परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बीच दिल्ली सरकार ने भी छात्रों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है.

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने NEET परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए खास सुविधा का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि 21 जून को परीक्षा देने वाले सभी छात्र दिल्ली की DTC बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे.

छात्रों को बस में सफर करने के लिए सिर्फ अपना वैध एडमिट कार्ड दिखाना होगा. इसके बाद उन्हें टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार का कहना है कि परीक्षा के दिन किसी भी छात्र को आने-जाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए.

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रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छात्रों का भविष्य बेहद अहम है और सरकार चाहती है कि वे बिना किसी तनाव के परीक्षा केंद्र तक पहुंचें. उन्होंने सभी NEET अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दीं और कहा कि मेहनत और लगन जरूर रंग लाएगी.
 
पेपर लीक विवाद के बाद बढ़ी सख्ती

इस साल NEET परीक्षा को लेकर सामने आए पेपर लीक विवाद ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है. कई राज्यों में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की, कई गिरफ्तारियां हुईं और लाखों छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इसी वजह से इस बार केंद्र सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना (IAF) की मदद ली जा सकती है.

हाई सिक्योरिटी में होगी परीक्षा

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 29 May 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Education NEET Re Exam REKHA GUPTA NEET UG 2026  Rekha Gupta
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