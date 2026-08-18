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हिंदी न्यूज़शिक्षादिल्ली में बढ़ेंगी मेडिकल सीटें, MBBS समेत 408 नई सीटों का प्रस्ताव

दिल्ली में बढ़ेंगी मेडिकल सीटें, MBBS समेत 408 नई सीटों का प्रस्ताव

दिल्ली के सरकारी मेडिकल संस्थानों में MBBS, पीजी, DNB और फेलोशिप स्तर पर कुल 408 नई सीटें प्रस्तावित की गई. इस विस्तार का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की कमी को दूर करना है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 18 Aug 2026 11:31 AM (IST)
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Delhi Medical Seats: दिल्ली में मेडिकल एजुकेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने सीटों के विस्तार का रोडमैप तैयार किया है. इसके तहत राजधानी के सरकारी मेडिकल संस्थानों में एमबीबीएस, पोस्ट ग्रेजुएट, डीएनबी और फेलोशिप स्तर पर कुल 408 नई सीटें प्रस्तावित की गई है. इस विस्तार का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की कमी को दूर करना और दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे के लिए प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ाना है. सरकार मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए तीन स्तरों पर काम करने की योजना बनाई है. इसमें नए मेडिकल कॉलेजों के जरिए सीटें बढ़ाना, मौजूदा संस्थानों की क्षमता का विस्तार करना और पोस्ट ग्रेजुएट व एडवांस्ड मेडिकल प्रोग्राम को बढ़ावा देना शामिल है. 

दो मेडिकल कॉलेज में जुड़ेंगी 300 सीटें

ग्रीनफील्ड मॉडल के तहत इंदिरा गांधी अस्पताल, द्वारका और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से जुड़े निर्माणधीन मेडिकल कॉलेज में 150-150 सीटें प्रस्तावित की गई है. दोनों संस्थानों में सीटें शुरू होने के बाद कुल 300 नई अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटें जुड़ेगी. वहीं मौजूदा मेडिकल संस्थानों में सीट बढ़ाने के लिए ब्राउनफील्ड विस्तार की योजना है. इसके तहत डॉ. बी. एस. ए. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एमबीबीएस सीटों की संख्या 125 से बढ़ाकर 200 करने का प्रस्ताव है. यानी यहां 75 सीटों का इजाफा होगा. मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में भी बीडीएस सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है. राजस्थान में बीडीएस की सीटें 50 से बढ़कर 70 की जाएगी.

PG सीटों में भी होगा विस्तार 

दिल्ली सरकार की पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर भी सीटें बढ़ाने की योजना है. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटों की संख्या 260 से बढ़कर 295 करने का प्रस्ताव है. जिससे यहां 35 नई सीटें जुड़ेगी. एमएआईडीएस में पीजी सीटों को 22 से बढ़कर 42 करने की योजना है. इसके अलावा डॉ. बी.एस.ए. मेडिकल कॉलेज में 24 नई पीजी सीटों के साथ नए पीजी कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. सरकार के रोड मैप के तहत दिल्ली के अलग-अलग सरकारी मेडिकल संस्थानों में कुल 103 नई पीजी और डीएनबी सीट प्रस्तावित है. इनमें से 67 एमडी-एमएस सीटें और 36 डीएनबी सीटें शामिल है. 

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इन संस्थानों में इतनी नई PG और DNB सीटें प्रस्थावित 

103 नई पीजी-डीएनबी सीटों के प्रस्ताव में डॉ.बी.एस.ए. मेडिकल कॉलेज में 24 एमडी-एमएस सीटें, एमएएमसी में 35 एमडी-एमएस सीटें और आईजीएमसी में 18 डीएनबी सीटें शामिल है. इसके अलावा दीपचंद बंधु अस्पताल 8 डीएनबी, जीटीबी अस्पताल में 2 डीएनबी, यूसीएमएस एवं जीटीबी अस्पताल में 4 एमडी-एमएस, गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में 2 डीएनबी, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में चार डीएनबी, भगवान महावीर हॉस्पिटल में 2 डीएनबी और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 4 एमडी सीटें प्रस्तावित है. इसके साथ ही जीटीबी अस्पताल में तीन और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 2 फेलोशिप सीटें प्रस्तावित की गई है. इस तरह पीजी, डीएनबी और फेलोशिप स्तर पर कुल 108 नई एडवांस्ड मेडिकल सीटें प्रस्तावित है. 

डीएम मच और सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम भी जोर

दिल्ली सरकार की इस योजना केवल एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने तक सीमित नहीं है. इसके तहत डीएम-एमसीएच जैसे सुपर स्पेशियलिटी प्रोग्राम और स्ट्रक्चर्ड पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप का विस्तार भी किया जाना है. प्रस्तावित सीट और कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग समेत संबंधित सक्षम प्राधिकरण से जरूरी मंजूरियां की प्रक्रिया चल रही है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 18 Aug 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Delhi Govt Education News MBBS Seats Delhi Govt Increase Medical Seats
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