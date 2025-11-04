वूमेन वर्ल्डकप में 22 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा हैं DSP, जानें कितनी मिलती है सैलरी?

टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा इन दिनों हर जगह चर्चा में हैं. वजह भी खास है वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 22 विकेट झटक कर भारत को जीत की राह दिखाई और फाइनल में 5 विकेट के साथ अर्धशतक लगाकर सबका दिल जीत लिया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैदान पर छा जाने वाली यह खिलाड़ी अब उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP भी हैं? आइए जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी.

दीप्ति शर्मा का जन्म 24 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद में हुआ था. उनके पिता भगवान शर्मा रेलवे में काम करते थे और मां सुशीला शर्मा एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं. घर में चार बड़े भाई थे और सबसे छोटे भाई सुमित शर्मा यूपी के लिए फास्ट बॉलर थे. दीप्ति बचपन में अकसर सुमित के साथ मैदान जाती थीं और यहीं से उनका क्रिकेट का सफर शुरू हुआ. करियर की शुरुआत में दीप्ति तेज गेंदबाज बनना चाहती थीं, लेकिन उनके भाई ने उन्हें स्पिन बॉलिंग अपनाने की सलाह दी. उन्होंने खुद अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि दीप्ति को रोज प्रैक्टिस करवा सकें. उनकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि 12 साल की उम्र में ही दीप्ति का चयन यूपी अंडर-19 टीम में हो गया.

17 साल की उम्र में टीम इंडिया में एंट्री

साल 2014 में दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 17 साल की उम्र में टीम इंडिया में जगह बना ली. उनका पहला वनडे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था. इसके बाद उन्होंने 2016 में टी20 इंटरनेशनल और 2021 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया. दीप्ति ने 2017 में इतिहास रच दिया जब उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ पूनम राउत के साथ 320 रनों की साझेदारी की. यह महिला वनडे क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है. उस मैच में उन्होंने 188 रन बनाए, जो महिला वनडे का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि वह केवल बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी माहिर हैं. दीप्ति पहली भारतीय महिला गेंदबाज हैं जिन्होंने 20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लिए. WPL 2023 में उन्होंने हैट्रिक लेकर इतिहास रचा और 2024 की टी20 सीरीज में 30 विकेट लिए. अब 2025 के वर्ल्ड कप में 22 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज बन गईं.

DSP बनने की कहानी

दीप्ति के शानदार प्रदर्शन और देश के लिए योगदान को देखते हुए उन्हें 2020 में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 3 करोड़ रुपये इनाम और DSP की नौकरी देने की घोषणा की.

दीप्ति शर्मा की सैलरी और कमाई

जनवरी 2025 में मुरादाबाद में आयोजित समारोह में दीप्ति को औपचारिक रूप से DSP की वर्दी पहनाई गई. डीएसपी बनने के बाद दीप्ति को लेवल-10 पे स्केल के तहत लगभग 56,100 रुपये प्रति माह बेसिक सैलरी मिलती है. इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य अलाउंसेस भी मिलते हैं. कुल मिलाकर उनकी सैलरी 80 हजार से 1 लाख रुपये प्रति माह तक होती है. इसके अलावा, उन्हें WPL (वुमेंस प्रीमियर लीग) से करीब 1.4 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है. यानी अब दीप्ति देश की उन कुछ खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं जो क्रिकेट और सरकारी सेवा दोनों में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं.

