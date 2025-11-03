हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा12वीं में कम नंबर थे तो ना हो परेशान हरियाणा बोर्ड की नई योजना से चमक सकती है पुरानी मार्कशीट,जानें कैसे

12वीं में कम नंबर थे तो ना हो परेशान हरियाणा बोर्ड की नई योजना से चमक सकती है पुरानी मार्कशीट,जानें कैसे

12वीं पास की थी और हमेशा लगता था कि “थोड़ा और पढ़ लेते तो नंबर बढ़ जाते” तो अब वो सपना पूरा करने का मौका आ गया है हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं,जानें कैसे...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Nov 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपने 1990 से लेकर 2024 के बीच 12वीं की परीक्षा पास की है और अपने नंबरों से खुश नहीं हैं, तो अब आपके पास नंबर सुधारने का सुनहरा मौका है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड  ने ऐसे छात्रों के लिए एक खास योजना शुरू की है जिसके तहत पुराने छात्र अब अपने 12वीं के मार्क्स बढ़वा सकते हैं.

क्या है ये खास योजना

हरियाणा बोर्ड ने यह फैसला उन छात्रों को ध्यान में रखकर लिया है जिन्होंने 1990 से 2024 के बीच 12वीं की परीक्षा पास की है लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनके नंबर बेहतर हो सकते थे ऐसे सभी छात्रों को अब “स्पेशल इंप्रूवमेंट एग्जाम” देने का मौका दिया जा रहा है इस परीक्षा में पास होकर छात्र अपने मार्क्स अपडेट करवा सकते हैं.

दो विषयों में सुधार का मौका

बोर्ड की इस योजना के तहत पूर्व छात्र अधिकतम दो विषयों में परीक्षा देकर अपने नंबर सुधार सकते हैं अगर छात्र इन दो विषयों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनके पुराने रिजल्ट में नए नंबर जोड़े जाएंगे और एक अपडेटेड मार्कशीट जारी की जाएगी.

आवेदन शुल्क और जरूरी जानकारी

इस विशेष परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 10,000  रुपये तय किया गया है फीस जमा करने के बाद ही आवेदन मान्य होगा बोर्ड ने साफ कहा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है.

क्यों लिया गया ये फैसला

हरियाणा बोर्ड का कहना है कि कई पुराने छात्र आज नौकरी, प्रमोशन या आगे की पढ़ाई में अपने नंबरों की वजह से दिक्कत महसूस करते हैं पुराने समय में परीक्षा पैटर्न अलग था, जिससे उनके मार्क्स आज के मुकाबले कम होते थे अब बोर्ड ने उन्हें यह मौका दिया है ताकि वे अपने करियर या आत्मसंतुष्टि के लिए अपने नंबर सुधार सकें.

किन छात्रों को फायदा होगा

यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने 1990 से 2024 के बीच12वीं की परीक्षा पास की है,सरकारी या गैर-सरकारी स्कूल से परीक्षा दी थी,अपने पुराने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और नंबर सुधारना चाहते हैं.

आवेदन कैसे करें

जो भी छात्र इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं. उन्हें 31 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 04:43 PM (IST)
Tags :
Education Haryana Board Update 12th Marksheet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
राजस्थान
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
विश्व
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
राजस्थान
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
विश्व
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget