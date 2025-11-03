अगर आपने 1990 से लेकर 2024 के बीच 12वीं की परीक्षा पास की है और अपने नंबरों से खुश नहीं हैं, तो अब आपके पास नंबर सुधारने का सुनहरा मौका है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऐसे छात्रों के लिए एक खास योजना शुरू की है जिसके तहत पुराने छात्र अब अपने 12वीं के मार्क्स बढ़वा सकते हैं.



क्या है ये खास योजना

हरियाणा बोर्ड ने यह फैसला उन छात्रों को ध्यान में रखकर लिया है जिन्होंने 1990 से 2024 के बीच 12वीं की परीक्षा पास की है लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनके नंबर बेहतर हो सकते थे ऐसे सभी छात्रों को अब “स्पेशल इंप्रूवमेंट एग्जाम” देने का मौका दिया जा रहा है इस परीक्षा में पास होकर छात्र अपने मार्क्स अपडेट करवा सकते हैं.

दो विषयों में सुधार का मौका

बोर्ड की इस योजना के तहत पूर्व छात्र अधिकतम दो विषयों में परीक्षा देकर अपने नंबर सुधार सकते हैं अगर छात्र इन दो विषयों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनके पुराने रिजल्ट में नए नंबर जोड़े जाएंगे और एक अपडेटेड मार्कशीट जारी की जाएगी.

आवेदन शुल्क और जरूरी जानकारी

इस विशेष परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 10,000 रुपये तय किया गया है फीस जमा करने के बाद ही आवेदन मान्य होगा बोर्ड ने साफ कहा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है.

क्यों लिया गया ये फैसला

हरियाणा बोर्ड का कहना है कि कई पुराने छात्र आज नौकरी, प्रमोशन या आगे की पढ़ाई में अपने नंबरों की वजह से दिक्कत महसूस करते हैं पुराने समय में परीक्षा पैटर्न अलग था, जिससे उनके मार्क्स आज के मुकाबले कम होते थे अब बोर्ड ने उन्हें यह मौका दिया है ताकि वे अपने करियर या आत्मसंतुष्टि के लिए अपने नंबर सुधार सकें.

किन छात्रों को फायदा होगा

यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने 1990 से 2024 के बीच12वीं की परीक्षा पास की है,सरकारी या गैर-सरकारी स्कूल से परीक्षा दी थी,अपने पुराने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और नंबर सुधारना चाहते हैं.

आवेदन कैसे करें

जो भी छात्र इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं. उन्हें 31 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

