सीटेट फरवरी 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 8 फरवरी को होगी परीक्षा, शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीटेट फरवरी 2026 का बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. बोर्ड ने 27 नवंबर 2025 को आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए इस बार की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. देशभर के लाखों उम्मीदवार, जो कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, अब 27 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. यह परीक्षा शिक्षक भर्ती में पात्रता तय करने के लिए आयोजित की जाती है और इसका सर्टिफिकेट केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों सहित कई स्कूलों में मान्य होता है.

सीटेट परीक्षा 8 फरवरी 2026 को पूरे देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में ऑफलाइन मोड में होगी. पेपर-II सुबह 9:30 से 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जबकि पेपर-I दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक चलेगा. दोनों पेपरों की अवधि 2 घंटे 30 मिनट रहेगी.

योग्यता क्या चाहिए?

पात्रता की बात करें तो पेपर-I के लिए उम्मीदवार का सीनियर सेकेंडरी (10+2) पास होना जरूरी है और साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन या 4 वर्षीय B.El.Ed. की डिग्री होनी चाहिए. वहीं पेपर-II के लिए स्नातक पास होना अनिवार्य है और इसके साथ D.El.Ed. या B.Ed. की डिग्री आवश्यक है.

शुल्क कितना देना होगा?

आवेदन शुल्क श्रेणी और पेपर के अनुसार तय किया गया है. सामान्य और OBC उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 500 रुपये और दोनों के लिए 600 रुपये देने होंगे. शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 18 दिसंबर 2025 ही है.

जरूरी डेट्स हैं ये

CBSE ने आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी टाइमलाइन भी जारी कर दी है. ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर से शुरू होकर 18 दिसंबर की रात 11:59 बजे तक चलेगा. वहीं, सुधार विंडो 23 से 26 दिसंबर के बीच सक्रिय रहेगी. एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले जारी किए जाएंगे.





