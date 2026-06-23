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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE री-इवैल्यूएशन ने बदली किस्मत, झारखंड के स्टूडेंट्स ने तीनों स्ट्रीम में किया देश में टॉप

CBSE री-इवैल्यूएशन ने बदली किस्मत, झारखंड के स्टूडेंट्स ने तीनों स्ट्रीम में किया देश में टॉप

सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में झारखंड के आदित्य और अवनी टॉपर्स में शामिल हो गए हैं. दरअसल, री-इवैल्यूएशन होने के बाद इनके नंबरों में खास बदलाव देखने को मिला है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 23 Jun 2026 03:10 PM (IST)
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कहते हैं कि मेहनत पर भरोसा हो तो अपनी बात पर डटे रहना चाहिए. कुछ ऐसा ही कर के दिखाया है झारखंड के होनहार छात्रों ने. दरअसल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा के री-इवैल्यूएशन के नतीजे जारी होते ही रांची की अवनी केजरीवाल और बोकारो के आदित्य मिश्रा की किस्मत बदल गई.

आदित्य बने साइंस स्ट्रीम के संयुक्त टॉपर

12वीं बोर्ड परीक्षा के री-इवैल्यूएशन के बाद बोकारो के DPS स्कूल के छात्र आदित्य मिश्रा को सीबीएसई की तरफ से हुई परीक्षा में 99.20 फीसदी नंबर मिले थे. वे बायोलॉजी में मिले 96 नंबरों से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने दोबारा कॉपी चेकिंग के लिए आवेदन किया.

री-इवैल्यूएशन के बाद बायोलॉजी में उनके अंक 96 से बढ़कर 99 हो गए. इसके साथ उनका कुल प्रतिशत 99.60 पहुंच गया. अब वे कानपुर की सोनाक्षी गोयल के साथ साइंस स्ट्रीम के संयुक्त नेशनल टॉपर बन गए हैं. आदित्य को इंग्लिश कोर, केमिस्ट्री और पेंटिंग में 100 में 100 अंक मिले हैं, जबकि फिजिक्स में 99 अंक प्राप्त हुए हैं.

अवनी ने हासिल किए पूरे 500 में 500 अंक

वहीं, रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा अवनी केजरीवाल को पहले जारी हुए नतीजों में 95.2 प्रतिशत अंक ही मिले थे. लेकिन उन्हें विश्वास था कि इंग्लिश में उनके नंबर उम्मीद से काफी कम आए हैं. जब उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी देखी तो पाया कि कई सही उत्तरों के बावजूद उन्हें पूरे अंक नहीं दिए गए थे.

इसके बाद अवनी ने इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज और ग्राफिक्स विषय में री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया. जांच पूरी होने के बाद नतीजा चौंकाने वाला रहा. इंग्लिश में उनके 81 अंक बढ़कर सीधे 100 हो गए. वहीं बिजनेस स्टडीज और ग्राफिक्स में भी उन्हें 100 में 100 अंक मिले. इस तरह उनके कुल अंक 500 में 500 हो गए और उन्होंने 100 प्रतिशत स्कोर के साथ देश में पहला स्थान हासिल कर लिया.

अवनी ने कहा कि उन्हें अपनी मेहनत और प्रदर्शन पर पूरा भरोसा था, लेकिन नेशनल टॉपर बनने की उम्मीद नहीं थी. उनकी इस सफलता से परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है.

यह भी पढ़ें - CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर

आर्ट्स में पहले ही झंडा गाड़ चुकी हैं भव्या

वहीं, आर्ट्स स्ट्रीम में रांची के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा भव्या रंजन पहले ही 99.8 फीसदी नंबर के साथ देश में पहला स्थान हासिल कर चुकी हैं. भव्या अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के विशेष ‘टारगेट 100’ कार्यक्रम को देती हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Education CBSE
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