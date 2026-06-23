CBSE री-इवैल्यूएशन ने बदली किस्मत, झारखंड के स्टूडेंट्स ने तीनों स्ट्रीम में किया देश में टॉप

कहते हैं कि मेहनत पर भरोसा हो तो अपनी बात पर डटे रहना चाहिए. कुछ ऐसा ही कर के दिखाया है झारखंड के होनहार छात्रों ने. दरअसल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा के री-इवैल्यूएशन के नतीजे जारी होते ही रांची की अवनी केजरीवाल और बोकारो के आदित्य मिश्रा की किस्मत बदल गई.

आदित्य बने साइंस स्ट्रीम के संयुक्त टॉपर

12वीं बोर्ड परीक्षा के री-इवैल्यूएशन के बाद बोकारो के DPS स्कूल के छात्र आदित्य मिश्रा को सीबीएसई की तरफ से हुई परीक्षा में 99.20 फीसदी नंबर मिले थे. वे बायोलॉजी में मिले 96 नंबरों से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने दोबारा कॉपी चेकिंग के लिए आवेदन किया.

री-इवैल्यूएशन के बाद बायोलॉजी में उनके अंक 96 से बढ़कर 99 हो गए. इसके साथ उनका कुल प्रतिशत 99.60 पहुंच गया. अब वे कानपुर की सोनाक्षी गोयल के साथ साइंस स्ट्रीम के संयुक्त नेशनल टॉपर बन गए हैं. आदित्य को इंग्लिश कोर, केमिस्ट्री और पेंटिंग में 100 में 100 अंक मिले हैं, जबकि फिजिक्स में 99 अंक प्राप्त हुए हैं.

अवनी ने हासिल किए पूरे 500 में 500 अंक

वहीं, रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा अवनी केजरीवाल को पहले जारी हुए नतीजों में 95.2 प्रतिशत अंक ही मिले थे. लेकिन उन्हें विश्वास था कि इंग्लिश में उनके नंबर उम्मीद से काफी कम आए हैं. जब उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी देखी तो पाया कि कई सही उत्तरों के बावजूद उन्हें पूरे अंक नहीं दिए गए थे.

इसके बाद अवनी ने इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज और ग्राफिक्स विषय में री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया. जांच पूरी होने के बाद नतीजा चौंकाने वाला रहा. इंग्लिश में उनके 81 अंक बढ़कर सीधे 100 हो गए. वहीं बिजनेस स्टडीज और ग्राफिक्स में भी उन्हें 100 में 100 अंक मिले. इस तरह उनके कुल अंक 500 में 500 हो गए और उन्होंने 100 प्रतिशत स्कोर के साथ देश में पहला स्थान हासिल कर लिया.

अवनी ने कहा कि उन्हें अपनी मेहनत और प्रदर्शन पर पूरा भरोसा था, लेकिन नेशनल टॉपर बनने की उम्मीद नहीं थी. उनकी इस सफलता से परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है.

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आर्ट्स में पहले ही झंडा गाड़ चुकी हैं भव्या

वहीं, आर्ट्स स्ट्रीम में रांची के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा भव्या रंजन पहले ही 99.8 फीसदी नंबर के साथ देश में पहला स्थान हासिल कर चुकी हैं. भव्या अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के विशेष ‘टारगेट 100’ कार्यक्रम को देती हैं.

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