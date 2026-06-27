बेअदबी मामले को लेकर CM मान के खिलाफ लगाए जा रहे बोर्ड, AAP और अकाली दल में बढ़ी तल्खी!

पंजाब में धार्मिक मुद्दों पर राजनीति लगातार तेज होती जा रही है. खासकर आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल में तल्खी बढ़ रही है. एक तरफ श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार के निर्णय के प्रचार के लिए शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता राज्यभर में बोर्ड लगा रहे हैं. एसजीपीसी के अधीन आने वाले गुरुद्वारों के बाहर भी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटियों द्वारा बोर्ड लगाए जा रहे हैं.

दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अकाली दल के खिलाफ बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं. फरीदकोट में भगवंत मान के खिलाफ प्रचार का बोर्ड कथित तौर पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया. लुधियाना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी के बाहर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ बोर्ड लगा दिया.

बोर्ड पर SAD-बीजेपी गठबंधन के समय धार्मिक गलतियों का जिक्र

बोर्ड पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के समय हुई धार्मिक गलतियों का जिक्र है. बोर्ड पर उन बातों का जिक्र है जिन्हें लेकर सुखबीर सिंह बादल ने अकाल तख्त के सामने 2 दिसंबर 2024 को उस वक्त की सरकार की गलतियां मानी हैं. इनमें 2015 में बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही सिख संगत पर पुलिस कार्रवाई, उसी साल की बेअदबी की घटनाओं और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अकाल तख्त द्वारा दी गई माफी, जिसे कुछ दिन बाद ही वापस ले लिया गया था, इनका जिक्र है.

भगवंत मान ने भी सुखबीर सिंह बादल को घेरा

भगवंत मान ने भी कहा है कि SGPC गुरुद्वारों के बाहर सुखबीर सिंह बादल के बोर्ड क्यों नहीं लगाती है, क्योंकि उन्होंने तो उनके शासन के दौरान हुई धार्मिक गलतियों को अकाल तख्त के सामने स्वीकार किया था. फरीदकोट के गांव ढिलवां कलां के गुरुद्वारा गोदावरी सर के बाहर मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार के निर्णय के प्रचार के लिए बोर्ड गुरुद्वारा मैनेजमेंट द्वारा लगाया गया था.

SGPC के आदेश पर भगवंत मान के खिलाफ लगे हैं बोर्ड

आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बोर्ड को हटा दिया और वहीं फाड़ दिया. गुरुद्वारा में लगे CCTV में घटना को रिकॉर्ड किया है, जिसमें कुछ लोग आते हैं और गुरुद्वारा साहिब के बाहर लगे बोर्ड को पहले तो हटाते हैं फिर वहीं बोर्ड को फाड़ देते हैं. SGPC के आदेश पर शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार के बोर्ड लगाए हैं. आने वाले दिनों में दोनों दलों में इसे लेकर तल्खियां और बढ़ सकती हैं.

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