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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia vs Ireland: दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? शर्मनाक हार के बाद उठ रही है मांग; गौतम गंभीर पर भड़के फैंस

India vs Ireland: दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? शर्मनाक हार के बाद उठ रही है मांग; गौतम गंभीर पर भड़के फैंस

India vs Ireland: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कप्तान के साथ कोच गौतम गंभीर की भी आलोचना हो रही है. वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की मांग भी उठ रही है.

Written By : शिवम |  Updated at : 27 Jun 2026 08:21 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में हार गई, जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने के फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है. लोग कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ हेड कोच गौतम गंभीर की भी आलोचना कर रहे हैं. इस मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जवाब में टीम इंडिया 148 रनों पर सिमट गई थी.

बेलफास्ट में शुक्रवार को इतिहास रचा गया, पहली बार किसी भी फॉर्मेट में आयरलैंड ने भारत को हराया. गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत के बाद मिडिल ओवरों में टीम इंडिया ने खूब रन लुटाए, प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ही ओवर में 27 रन दिए. हालांकि टीम इंडिया के बल्लेबाजों को देखें तो 183 का लक्ष्य कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन स्टार बल्लेबाज आयरलैंड के गेंदबाजों के सामने धराशाई हो गए. मुकाबले से पहले उम्मीद की जा रही थी कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब शर्मनाक हार के बाद इसकी आलोचना हो रही है.

क्या दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी?

सोशल मीडिया पर फैंस मांग कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का दूसरे टी20 में डेब्यू होना चाहिए. हालांकि मांग तो पहले भी हो रही थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उन खिलाड़ियों को ड्राप करना सही नहीं समझा जो पहले से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं. अब जब टीम का टॉप आर्डर फ्लॉप रहा, तब फैंस को उम्मीद है कि दूसरे मैच में 15 वर्षीय ओपनर बल्लेबाज को खिलाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें- श्रेयस अय्यर ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा? जानिए आयरलैंड से शर्मनाक हार के बाद क्या बोले कप्तान

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी हैरानी जताई कि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया. जबकि कई लोगों ने गौतम गंभीर पर अपना गुस्सा निकाला.

यह भी पढ़ें- भारत की हार के 3 बड़े कारण, जानें क्यों और कैसे आयरलैंड के खिलाफ खत्म हुई बादशाहत

कब है दूसरा टी20

भारत बनाम आयरलैंड दूसरा टी20 रविवार, 28 जून को है. ये मुकाबला भी बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर ही खेला जाएगा. मुकाबला भारतीय समयनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Jun 2026 08:21 AM (IST)
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