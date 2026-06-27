भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में हार गई, जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने के फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है. लोग कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ हेड कोच गौतम गंभीर की भी आलोचना कर रहे हैं. इस मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जवाब में टीम इंडिया 148 रनों पर सिमट गई थी.

बेलफास्ट में शुक्रवार को इतिहास रचा गया, पहली बार किसी भी फॉर्मेट में आयरलैंड ने भारत को हराया. गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत के बाद मिडिल ओवरों में टीम इंडिया ने खूब रन लुटाए, प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ही ओवर में 27 रन दिए. हालांकि टीम इंडिया के बल्लेबाजों को देखें तो 183 का लक्ष्य कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन स्टार बल्लेबाज आयरलैंड के गेंदबाजों के सामने धराशाई हो गए. मुकाबले से पहले उम्मीद की जा रही थी कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब शर्मनाक हार के बाद इसकी आलोचना हो रही है.

क्या दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी?

सोशल मीडिया पर फैंस मांग कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का दूसरे टी20 में डेब्यू होना चाहिए. हालांकि मांग तो पहले भी हो रही थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उन खिलाड़ियों को ड्राप करना सही नहीं समझा जो पहले से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं. अब जब टीम का टॉप आर्डर फ्लॉप रहा, तब फैंस को उम्मीद है कि दूसरे मैच में 15 वर्षीय ओपनर बल्लेबाज को खिलाया जा सकता है.

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इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी हैरानी जताई कि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया. जबकि कई लोगों ने गौतम गंभीर पर अपना गुस्सा निकाला.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 Under Gambhir



- After 27yrs, Lost a Bilateral ODI Series vs SL

- For 1st time, Lost 30 Wickets in a 3 match ODI Series

- After 45yrs, India Remained Winless in a Calendar Year in ODIs

- After 36yrs, India Lost Test v NZ at Home

- After 19yrs, India Lost Test at… pic.twitter.com/F2YDQZMfEV — 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) June 26, 2026

आखिरकार फाइनल रिजल्ट आ गया है। भारतीय टीम ने Ireland से इतिहासिक हार झेल ली है।



सबसे बड़े हार के कारण:-



Suryakumar Yadav को बाहर का रास्ता दिखाना।

Muhammed Siraj को न खिलाना।

Vaibhav Sooryavanshi को न खिलाना।

Hardik Pandya को न खिलाना



Washington Sundar को बिना किसी कारण के… pic.twitter.com/eG2WNw6t5n — Gulzar's Diary.🏔️🌿 (@drx_gulzar) June 26, 2026

🚨 MISTAKES OF GAUTAM GAMBHIR 🚨



- Removed World Cup-winning captain Suryakumar Yadav.



- Made Shreyas Iyer captain even though he hadn't been part of the T20I team for the last two years.



- Don't give any chances to Rajat Patidar, Prince yadav.



- Benched the red-hot young… https://t.co/A8VGEmrXBd pic.twitter.com/hrDUhIdLdS — Sports Club (@SportsxClub) June 26, 2026

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कब है दूसरा टी20

भारत बनाम आयरलैंड दूसरा टी20 रविवार, 28 जून को है. ये मुकाबला भी बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर ही खेला जाएगा. मुकाबला भारतीय समयनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा.