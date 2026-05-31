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हिंदी न्यूज़शिक्षाहम कुछ जरूरी कदम उठा रहे... OnMark पोर्टल की सुरक्षा खामियों पर CBSE का बड़ा अपडेट

हम कुछ जरूरी कदम उठा रहे... OnMark पोर्टल की सुरक्षा खामियों पर CBSE का बड़ा अपडेट

सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि पोर्टल में सामने आई साइबर सुरक्षा संबंधी कमजोरी को गंभीरता से लिया गया है और उन्हें दूर करने के लिए केंद्र सरकार के विभागों और आईआईटी एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 May 2026 03:33 PM (IST)
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सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली और 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर हाल ही में उठे सवालों के बीच अब बोर्ड ने अपने ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. बोर्ड ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा है कि पोर्टल में सामने आई साइबर सुरक्षा संबंधी कमजोरी को गंभीरता से लिया गया है और उन्हें दूर करने के लिए केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और आईआईटी के एक्सपर्ट्स की टीम लगातार काम कर रही है. सीबीएसई के अनुसार, जिन सुरक्षा खामियों की पहचान की गई है, उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है और दूसरी संभावित कमजोरी की भी गहन जांच की जा रही है.

दरअसल, हाल ही में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई. इसके बाद सीबीएसई ने मामले की निगरानी तेज करते हुए, साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स की एक विशेष टीम को तैनात किया. बोर्ड का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से एक्सपर्ट्स लगातार सिस्टम की समीक्षा कर रहे हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. 

 ऑन मार्क पोर्टल की हो रही लगातार निगरानी 

सीबीएसई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वह सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में सामने आई सुरक्षा कमजोरियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. सार्वजनिक रूप से जिन खामियों की जानकारी सामने आई है, उनका तुरंत संज्ञान लिया गया है और उन्हें दूर करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. बोर्ड के अनुसार ढांचे को और मजबूत करने के लिए पोर्टल को ज्यादा सुरक्षित तकनीकी व्यवस्था में स्थानांतरित करने का काम भी किया जा रहा है.

कमजोरियों को किया गया कंट्रोल 

बोर्ड का कहना है कि जिन सुरक्षा खामियों की पुष्टि हुई है, उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है. साथ ही एक्सपर्ट्स की टीम यह भी जांच कर रही है कि कई ऐसी दूसरी तकनीकी कमजोरी हो तो मौजूद नहीं है, जिनका भविष्य में दुरुपयोग किया जा सके. सीबीएसई के अनुसार साइबर सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है, ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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आईआईटी और सरकारी एजेंसियों के एक्सपर्ट कर रहे निगरानी 

सीबीएसई ने बताया कि इस काम को केवल बोर्ड की तकनीकी टीम ही नहीं, बल्कि सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट और आईआईटी से जुड़े साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स भी शामिल है. इन एक्सपर्ट्स को सिस्टम की सुरक्षा मजबूत करने और संभावित खतरों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है. बोर्ड का दावा है कि सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी कदम तेजी से उठाया जा रहे हैं. इसके अलावा सीबीएसई ने एथिकल हैकर्स और उन नागरिकों का धन्यवाद भी किया है, जिन्होंने पोर्टल की खामियों की जानकारी शेयर की है. सीबीएसई के अनुसार कुछ लोगों से सीधे कांटेक्ट कर उनसे तकनीकी इनपुट भी लिए गए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिली है. बोर्ड का कहना है की जिम्मेदार तरीके से दी गई ऐसी जानकारी सिस्टम को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

सुझाव और जानकारी के लिए बोर्ड ने जारी की मेल आईडी

 इसके अलावा सीबीएसई ने लोगों से अपील की है कि किसी के पास ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा से जुड़ी कोई जरूरी जानकारी या सुझाव हो तो वह बोर्ड की सुरक्षा टीम से कांटेक्ट कर सकता है. इसके लिए बोर्ड ने ऑफिशियल ईमेल आईडी secy-cbse@nic.in भी उपलब्ध कराई है. सीबीएसई का कहना है कि ऐसे सभी सुझाव और जानकारी की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी, ताकि पोर्टल को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 31 May 2026 03:33 PM (IST)
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CBSE OSM System CBSE OnMark Portal OnMark Security Update CBSE Cyber Security
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