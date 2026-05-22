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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE ने दी छात्रों को राहत, आंसर बुक की स्कैन कॉपी लेने की डेडलाइन बढ़ाई

CBSE ने दी छात्रों को राहत, आंसर बुक की स्कैन कॉपी लेने की डेडलाइन बढ़ाई

CBSE ने बढ़ते ट्रैफिक और वेबसाइट संबंधी समस्याओं के चलते आंसर बुक स्कैन कॉपी आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी है. छात्रों को री-इवैल्यूएशन के लिए भी अतिरिक्त समय मिलेगा...

By : अजातिका सिंह | Updated at : 22 May 2026 04:34 PM (IST)
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CBSE कक्षा 12 के लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है. जो छात्र अपनी आंसर बुक की स्कैन कॉपी पाने के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब एक दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे छात्रों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

दरअसल, बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे जारी होने के बाद कई छात्र अपनी कॉपियों को देखना चाहते हैं ताकि वे अपने प्राप्त अंकों को बेहतर तरीके से समझ सकें. इसके लिए CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की थी. पहले इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 मई 2026 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 24 मई 2026 कर दिया गया है.

वेबसाइट पर बढ़ा दबाव

बोर्ड के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में वेबसाइट पर छात्रों की संख्या अचानक काफी बढ़ गई थी. बड़ी संख्या में छात्र एक साथ आवेदन करने की कोशिश कर रहे थे. इसके कारण वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला और कई छात्रों को आवेदन करने में परेशानी हुई. कुछ छात्रों ने शिकायत की कि वे समय रहते अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए.

इसी दौरान बोर्ड ने यह भी बताया कि वेबसाइट पर कुछ अनधिकृत हस्तक्षेप (Unauthorized Interference) की कोशिशें भी देखी गईं, जिससे तकनीकी दिक्कतें और बढ़ गईं. ऐसे में कई छात्रों के सामने आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में बाधाएं आईं.

यह भी पढ़ें - NEET Fee Refund Process: Neet Paper Leak के बाद फीस रिफंड का प्रोसेस शुरू, स्टूडेंट्स को करना होगा यह काम

छात्रों की परेशानी को देखते हुए लिया फैसला

CBSE ने छात्रों और अभिभावकों से मिल रहे फीडबैक को गंभीरता से लिया. बोर्ड का मानना है कि किसी भी छात्र को केवल तकनीकी कारणों की वजह से इस सुविधा से वंचित नहीं होना चाहिए. इसी सोच के साथ आवेदन की अंतिम तारीख एक दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई है. बोर्ड का कहना है कि अब जिन छात्रों का आवेदन बाकी है, वे 24 मई 2026 तक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जो वेबसाइट की समस्या के कारण समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.

स्कैन कॉपी क्यों होती है जरूरी?

परीक्षा परिणाम आने के बाद कई छात्र अपने अंकों को लेकर संतुष्ट नहीं होते. ऐसे में वे यह जानना चाहते हैं कि उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किस तरह किया गया है. स्कैन कॉपी मिलने पर छात्र अपनी कॉपी को विस्तार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहां अंक कटे हैं. अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके उत्तरों का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो वह आगे की प्रक्रिया जैसे सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के बारे में फैसला ले सकता है. इसलिए स्कैन कॉपी की सुविधा छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है.

ये भी पढ़ें- CBSE Answer Sheet Photocopy: छात्रों को मिली धुंधली Answer Sheet, बड़ा सवाल- क्या टीचर्स ने भी चेक कीं ऐसी ही कॉपी?

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Published at : 22 May 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Cbse Latest Update Board Exam News CBSE Re-evaluation CBSE Result 2026
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