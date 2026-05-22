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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 Playoffs: अब 1 स्पॉट और 4 टीमों के बीच जंग, प्लेऑफ के लिए कांटे की टक्कर; होश उड़ा देंगे सारे समीकरण

IPL 2026 Playoffs: अब 1 स्पॉट और 4 टीमों के बीच जंग, प्लेऑफ के लिए कांटे की टक्कर; होश उड़ा देंगे सारे समीकरण

All Teams Playoff Scenarios Explained: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में सिर्फ एक स्पॉट बचा है, जिसके लिए 4 टीमों में जंग छिड़ी है. जान लीजिए हर एक टीम का समीकरण.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 May 2026 04:01 PM (IST)
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बीते गुरुवार गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 से एलिमिनेट हो चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद, यह तीन टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी हैं. चूंकि प्लेऑफ में सिर्फ 4 टीम प्रवेश करती हैं, इसलिए केवल एक स्पॉट बचा हुआ है जिसके लिए चार टीमों के बीच जंग छिड़ी है.

पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, सबका लीग स्टेज में एक-एक मैच बचा है. यही मैच उनका भविष्य तय करेंगे. दरअसल आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में केवल चार मैच बचे हैं और प्रत्येक मैच प्लेऑफ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. यहां जान लीजिए बची हुई चार टीमों का प्लेऑफ का समीकरण क्या है?

1 स्पॉट, चार टीम, कैसा है प्लेऑफ का समीकरण?

राजस्थान रॉयल्स- बची हुई चार टीमों में राजस्थान का प्लेऑफ का रास्ता सबसे आसान है. राजस्थान के अभी 13 मैचों में 14 अंक हैं और उसका आखिरी मुकाबला 24 मई को मुंबई इंडियंस के साथ होना है. राजस्थान को प्लेऑफ में जाने के लिए केवल अपना आखिरी मैच जीतना है. क्योंकि बची हुई चार टीमों में केवल राजस्थान ही है, जो 16 अंकों तक पहुंच सकती है.

पंजाब किंग्स- पंजाब किंग्स के अभी 13 मैचों में 13 अंक हैं. पंजाब को अपने आखिरी मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराने के साथ-साथ यह भी उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान अपना अंतिम मुकाबला हार जाए.

कोलकाता नाइट राइडर्स- कोलकाता नाइट राइडर्स की स्थिति भी पंजाब किंग्स जैसी है. उसका भी सिर्फ एक मैच बचा है और उसके 13 अंक हैं. कोलकाता को अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराना होगा और फिर उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान अपना आखिरी मैच हार जाए. इसके साथ ही कोलकाता को यह उम्मीद करनी होगी कि पंजाब किंग्स भी मुंबई इंडियंस से हार जाए, क्योंकि कोलकाता अभी NRR के मामले में पंजाब से पीछे है.

दिल्ली कैपिटल्स- दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ की राह सबसे कठिन है. उसे ना केवल अपने आखिरी मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स पर बहुत बड़ी जीत चाहिए बल्कि उम्मीद करनी होगी कि LSG के हाथों पंजाब किंग्स हार जाए. साथ ही राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस के हाथों इतनी बड़ी हार मिले कि RR का नेट रन रेट दिल्ली से कमजोर हो जाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 May 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Rajasthan Royals KKR IPL Playoffs IPL 2026 PUNJAB KINGS
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