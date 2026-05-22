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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीGermany Nurse Job: नर्सिंग की डिग्री है तो फटाफट कर दें अप्लाई, यूपी सरकार जर्मनी में असिस्टेंट नर्स बनने का दे रही मौका

Germany Nurse Job: नर्सिंग की डिग्री है तो फटाफट कर दें अप्लाई, यूपी सरकार जर्मनी में असिस्टेंट नर्स बनने का दे रही मौका

Germany Nurse Job: जर्मनी में असिस्टेंट नर्स के लिए कुल 250 पदों पर भर्ती की जानी है. उम्मीदवारों को 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाएगा. नौकरी के दौरान सप्ताह में 5 दिन काम करना होगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 May 2026 04:27 PM (IST)
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Germany Nurse Job: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी करने का बड़ा मौका आया है. यूपी सरकार राज्य के युवाओं को जर्मनी में असिस्टेंट नर्स के तौर पर काम करने का अवसर दे रही है. खास बात यह है कि यह भर्ती आधिकारिक तौर पर रोजगार संगम पोर्टल के जारी कराई जा रही है. इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को जर्मनी में नौकरी का मौका मिलेगा और उन्हें यूरो में सैलरी दी जाएगी.

भारतीय करेंसी के हिसाब से यह सैलरी करीब 2.29 लाख रुपये महिना बताई गई है. वहीं इस वर्ष इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और इच्छुक उम्मीदवार 31 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. यह अवसर खासतौर पर उन युवाओं के लिए अहम माना जा रहा है, जिनके पास नर्सिंग की डिग्री या डिप्लोमा है और वह विदेश में करियर बनाना चाहते हैं. 

250 पदों पर होगी भर्ती 

जर्मनी में असिस्टेंट नर्स के लिए कुल 250 पदों पर भर्ती की जानी है. चयनित उम्मीदवारों को 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाएगा. नौकरी के दौरान सप्ताह में 5 दिन काम करना होगा और रोजाना 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी. भर्ती प्रक्रिया के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को जर्मनी में हेल्प केयर सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा. 

कौन कर सकता है आवेदन? 

इस भर्ती के लिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों के पास नर्सिंग और पेशेंट केयर से जुड़ी स्किल होना जरूरी है. इसके अलावा आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होने चाहिए. उम्मीदवारों के पास कम से कम 1 साल का काम करने का एक्सपीरियंस भी जरूरी बताया गया है. भाषा को लेकर कुछ शर्ते भी रखी गई है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अंग्रेजी और जर्मन भाषा की जानकारी होनी चाहिए. 

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एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड दे रहा मौका 

यह अवसर एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का रोजगार निदेशालय इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहा है. इच्छुक उम्मीदवार यूपी सरकार के रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा भर्ती से जुड़ी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 155330 पर कॉल करके भी ली जा सकती है. इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को जर्मनी में लगभग 2600 यूरो प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. भारतीय करेंसी में इसकी कीमत करीब 2.29 लाख रुपये प्रतिमाह बताई गई है. विदेश में नौकरी और आकर्षक सैलरी की वजह से यह भर्ती युवाओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. खासकर नर्सिंग सेक्टर से जुड़े युवाओं के लिए इसे बड़ा अवसर माना जा रहा है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 May 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Germany Nurse Job Assistant Nurse Germany UP Government Nursing Job Germany Nursing Vacancy
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