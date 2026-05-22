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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCockroach Tshirt Viral Video: Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो

Cockroach Tshirt Viral Video: Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो

एक वीडियो में कुछ लोग कॉकरोच वाले प्रिंट की टीशर्ट बनवाते हैं और उसे पहनते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया और अब लोग इस ट्रेंड को लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 May 2026 03:37 PM (IST)
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Cockroach Tshirt Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का नाम जमकर ट्रेंड कर रहा है. पहले यह सिर्फ नाम और व्यंग्य तक सीमित सीमित था, लेकिन अब मामला शर्ट और प्रिंटेड मर्चेंडाइज तक पहुंच गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग कॉकरोच वाले प्रिंट की टीशर्ट बनवाते हैं और उसे पहनते नजर आ रहे हैं.

वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया और अब लोग इस ट्रेंड को लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं. कोई इसे युवाओं की डिजिटल क्रांति बता रहा है तो कोई इसे महज सोशल मीडिया का नया तमाशा कह रहा है. 

टी-शर्ट पर छापा कॉकरोच, इंटरनेट पर मचा बवाल 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगो और स्लोगन वाली शर्ट प्रिंट करवा रहे हैं. किसी शर्ट पर सिर्फ कॉकरोच बना है तो किसी पर पार्टी का नाम लिखा नजर आता है. वहीं एक शर्ट पर वेकअप जेन जी और एक और टीशर्ट पर प्राउड कॉकरोच लिखा हुआ नजर आता है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है इट्स गोइंग इन अनादर डायरेक्शन यानी अब यह ट्रेंड एक नए लेवल पर पहुंच चुका है.

दरअसल, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम अचानक ट्रेंड करने लगा था. इसके पीछे कथित तौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस बयान को वजह बताया गया, जिसमें उन्होंने रोजगार, युवाओं और एक्टिविस्ट को कॉकरोच कहे जाने का दावा किया गया था. इसके बाद इंटरनेट यूजर्स ने इस शब्द को मीम और विरोध के प्रतीक में बदल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. 

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सोशल मीडिया पर मिले-मिले जुले रिएक्शन 

जेन जी का यह कॉकरोच टी-शर्ट ट्रेंड कुछ लोगों को काफी मजेदार लग रहा है, जबकि कई यूजर इसे ओवर हाइप भी बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा यह ट्रेंड के नाम पर किया जाने वाला बिजनेस है. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया कोई चप्पल लेकर पीछे न पड़ जाए. एक और यूजर ने लिखा सोचो कॉकरोच अटायर वाली ड्रेस कैसी लगेगी, कुछ-कुछ सुपरमैन बैटमैन जैसी तो नहीं लगेगी. वहीं कुछ लोगों ने इसे युवाओं की नाराजगी और इंटरनेट आंदोलन का नया चेहरा बताया. जबकि एक यूजर ने कमेंट में पूछा कि इस टीशर्ट के 100 पीस की कीमत कितनी होगी. वहीं एक यूजर कमेंट कर कहता है कि अगर मैंने किसी को भी ऐसे टीशर्ट पहने देखा तो मैं उनसे दूर रहूंगा. वहीं एक और यूजर कमेंट कर कहता है सब अपना बिजनेस बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और कुछ लोग इन्हें फोलो करके खुश है. वहीं एक और यूजर कमेंट कर कहता है कि यह सिर्फ 10 दिनों की हाइप है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 May 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Gen Z Trend Cockroach Janta Party CJP Trend Cockroach T Shirt Viral Video
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