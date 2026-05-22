Cockroach Janta Party के दीवाने हुए जेन-Z, टीशर्ट पर छपवा रहे कॉकरोच; देखें वीडियो

Cockroach Tshirt Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का नाम जमकर ट्रेंड कर रहा है. पहले यह सिर्फ नाम और व्यंग्य तक सीमित सीमित था, लेकिन अब मामला शर्ट और प्रिंटेड मर्चेंडाइज तक पहुंच गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग कॉकरोच वाले प्रिंट की टीशर्ट बनवाते हैं और उसे पहनते नजर आ रहे हैं.

वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया और अब लोग इस ट्रेंड को लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं. कोई इसे युवाओं की डिजिटल क्रांति बता रहा है तो कोई इसे महज सोशल मीडिया का नया तमाशा कह रहा है.

It’s going in another direction now…. pic.twitter.com/2RfVkFzhcX — Arun Arora (@Arun2981) May 21, 2026

टी-शर्ट पर छापा कॉकरोच, इंटरनेट पर मचा बवाल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगो और स्लोगन वाली शर्ट प्रिंट करवा रहे हैं. किसी शर्ट पर सिर्फ कॉकरोच बना है तो किसी पर पार्टी का नाम लिखा नजर आता है. वहीं एक शर्ट पर वेकअप जेन जी और एक और टीशर्ट पर प्राउड कॉकरोच लिखा हुआ नजर आता है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है इट्स गोइंग इन अनादर डायरेक्शन यानी अब यह ट्रेंड एक नए लेवल पर पहुंच चुका है.

दरअसल, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम अचानक ट्रेंड करने लगा था. इसके पीछे कथित तौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस बयान को वजह बताया गया, जिसमें उन्होंने रोजगार, युवाओं और एक्टिविस्ट को कॉकरोच कहे जाने का दावा किया गया था. इसके बाद इंटरनेट यूजर्स ने इस शब्द को मीम और विरोध के प्रतीक में बदल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर मिले-मिले जुले रिएक्शन

जेन जी का यह कॉकरोच टी-शर्ट ट्रेंड कुछ लोगों को काफी मजेदार लग रहा है, जबकि कई यूजर इसे ओवर हाइप भी बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा यह ट्रेंड के नाम पर किया जाने वाला बिजनेस है. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया कोई चप्पल लेकर पीछे न पड़ जाए. एक और यूजर ने लिखा सोचो कॉकरोच अटायर वाली ड्रेस कैसी लगेगी, कुछ-कुछ सुपरमैन बैटमैन जैसी तो नहीं लगेगी. वहीं कुछ लोगों ने इसे युवाओं की नाराजगी और इंटरनेट आंदोलन का नया चेहरा बताया. जबकि एक यूजर ने कमेंट में पूछा कि इस टीशर्ट के 100 पीस की कीमत कितनी होगी. वहीं एक यूजर कमेंट कर कहता है कि अगर मैंने किसी को भी ऐसे टीशर्ट पहने देखा तो मैं उनसे दूर रहूंगा. वहीं एक और यूजर कमेंट कर कहता है सब अपना बिजनेस बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और कुछ लोग इन्हें फोलो करके खुश है. वहीं एक और यूजर कमेंट कर कहता है कि यह सिर्फ 10 दिनों की हाइप है.

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