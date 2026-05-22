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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET Fee Refund Process: Neet Paper Leak के बाद फीस रिफंड का प्रोसेस शुरू, स्टूडेंट्स को करना होगा यह काम

NEET Fee Refund Process: Neet Paper Leak के बाद फीस रिफंड का प्रोसेस शुरू, स्टूडेंट्स को करना होगा यह काम

NEET Fee Refund: छात्रों को सबसे पहले नीट की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां फी रिफंड या अपडेट बैंक डिटेल्स का लिंक दिखाई देगा. इसके बाद एप्लीकेशन नंबर और लोगों डिटेल की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 May 2026 02:07 PM (IST)
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NEET Fee Refund Process: नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों के लिए फीस रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा पेपर लीक और कथित गड़बड़ियों में विवाद के चलते रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद लाखों छात्र फीस वापसी का इंतजार कर रहे थे. अब एजेंसी ने साफ कर दिया है कि एग्जाम के लिए छात्रों से कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी और पहले जमा की गई आवेदन फीस वापस की जाएगी‌.

एनटीए ने इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर बैंक अकाउंट अपडेट करने का ऑप्शन उपलब्ध कराने की तैयारी की है. छात्र neet.nta.nic.in पर जाकर अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे, जिसके बाद फीस सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी. एजेंसी के अनुसार बैंक डिटेल सबमिट करने के 24 से 48 घंटे के अंदर रिफंड प्रोसेस पूरा हो सकता है. 

ऐसे मिलेगा फीस रिफंड 

फीस वापसी के लिए छात्रों को सबसे पहले नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वहां फी रिफंड या अपडेट बैंक डिटेल्स का लिंक दिखाई देगा. इसके बाद एप्लीकेशन नंबर और लोगों डिटेल की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. लॉगिन के बाद छात्रों को अपने बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नाम सावधानी से भरना होगा. जानकारी सबमिट करने के बाद फीस उसी खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि बैंक की डिटेल्स भरते समय किसी तरह की गलती न करें, वरना रिफंड में देरी हो सकती है. 

साइबर कैफे से फॉर्म भरने वालों के लिए राहत 

कई छात्रों ने साइबर कैफे या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए फॉर्म भरा था. ऐसे में छात्रों को डर था की फीस इस खाते में वापस चली जाएगी, जिससे पेमेंट किया गया था. इसे लेकर भी एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार अपनी पसंद का बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं. छात्र चाहे तो माता-पिता के खाते की जानकारी भी दे सकते हैं, ताकि रिफंड सही खाते में पहुंचे. 

री-एग्जाम के लिए नहीं देनी होगी दोबारा फीस 

एनटीए पहले ही साफ कर चुका है कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम के लिए छात्रों को दोबारा आवेदन करने या नहीं फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी. पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा और एडमिट कार्ड सीधे जारी किए जाएंगे. री एग्जाम दोपहर 2:00 बजे शाम से शाम 5:15 बजे तक ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा. एग्जाम में इस बार भी करीब 22 लाख से ज्यादा छात्रों को शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि परीक्षा का माध्यम नहीं बदला जा सकेगा, लेकिन छात्रों को एग्जाम सिटी बदलने का मौका दिया गया था. 

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परीक्षा केंद्र बदलने का भी मौका

पेपर लीक विवाद के बाद कई छात्र अपने घर या दूसरे शहरों में लौट चुके हैं. इसी को देखते हुए एनटीए ने परीक्षा शहर बदलने के लिए अलग विंडो खोली थी. छात्र अपनी सुविधा के अनुसार नया शहर चुन सकते हैं. हालांकि अंतिम प्रवेश परीक्षा केंद्र सीट उपलब्धता के आधार पर तय किया जाएगा. वहीं नीट यूजी 2026 के लिए अलग-अलग कैटेगरी के छात्रों से अलग फीस ली गई थी. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने 1700 रुपये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 1600 रुपये जबकि एससी-एसटी उम्मीदवारों ने हजार रुपये फीस जमा की थी. विदेशी उम्मीदवारों से 9,500 आवेदन शुल्क लिया गया था, अब यह रकम वापस की जाएगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 May 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
NEET Paper Leak NEET UG 2026 NTA Refund Process NEET Fee Refund Process
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