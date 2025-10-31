केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आखिरकार साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. अब छात्रों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो गई है. कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. दसवीं की परीक्षाएं 10 मार्च तक और बारहवीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. सभी पेपर सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे और विषय के अनुसार 12:30 या 1:30 बजे तक चलेंगे. आइए हम आपको बताते हैं कि मैथ्स-साइंस जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स के साथ -साथ अन्य पेपर कब होंगे.

दो बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा

सीबीएसई ने इस साल सबसे बड़ा बदलाव करते हुए ऐलान किया है कि सत्र 2026 से कक्षा 10वीं के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. यह निर्णय नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत लिया गया है. इसका मकसद छात्रों पर से दबाव कम करना और उन्हें बेहतर अवसर देना है ताकि वे दो बार परीक्षा में शामिल होकर बेहतर स्कोर कर सकें.

बोर्ड ने पहली बार 24 सितंबर 2025 को टेंटेटिव डेट शीट जारी की थी ताकि छात्र और स्कूल अपनी तैयारी समय रहते शुरू कर सकें. अब जब सभी स्कूलों ने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जानकारी भेज दी है, तो बोर्ड ने परीक्षा से लगभग 110 दिन पहले फाइनल डेटशीट जारी की है.

कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षाएं

17 फरवरी - मैथ्स (स्टैंडर्ड/बेसिक)

21 फरवरी - अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव/लैंग्वेज एंड लिटरेचर)

25 फरवरी - विज्ञान (Science)

2 मार्च - हिंदी (कोर्स A / B)

7 मार्च - सामाजिक विज्ञान (Social Science)

10 मार्च - फ्रेंच / अन्य विदेशी भाषाएं

वहीं, अन्य विषय जैसे कंप्यूटर एप्लिकेशन, होम साइंस और स्किल सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं बीच-बीच में होंगी.

कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षाएं

