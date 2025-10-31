इस बार कब होगी मैथ्स-साइंस समेत जरूरी सब्जेक्ट्स की परीक्षा? एक क्लिक में देख लें CBSE बोर्ड एग्जाम का पूरा टाइम टेबल
सीबीएसई ने 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. मुख्य विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेंगी, इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार होगी.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आखिरकार साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. अब छात्रों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो गई है. कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. दसवीं की परीक्षाएं 10 मार्च तक और बारहवीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. सभी पेपर सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे और विषय के अनुसार 12:30 या 1:30 बजे तक चलेंगे. आइए हम आपको बताते हैं कि मैथ्स-साइंस जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स के साथ -साथ अन्य पेपर कब होंगे.
दो बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा
सीबीएसई ने इस साल सबसे बड़ा बदलाव करते हुए ऐलान किया है कि सत्र 2026 से कक्षा 10वीं के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. यह निर्णय नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत लिया गया है. इसका मकसद छात्रों पर से दबाव कम करना और उन्हें बेहतर अवसर देना है ताकि वे दो बार परीक्षा में शामिल होकर बेहतर स्कोर कर सकें.
बोर्ड ने पहली बार 24 सितंबर 2025 को टेंटेटिव डेट शीट जारी की थी ताकि छात्र और स्कूल अपनी तैयारी समय रहते शुरू कर सकें. अब जब सभी स्कूलों ने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जानकारी भेज दी है, तो बोर्ड ने परीक्षा से लगभग 110 दिन पहले फाइनल डेटशीट जारी की है.
कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षाएं
- 17 फरवरी - मैथ्स (स्टैंडर्ड/बेसिक)
- 21 फरवरी - अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव/लैंग्वेज एंड लिटरेचर)
- 25 फरवरी - विज्ञान (Science)
- 2 मार्च - हिंदी (कोर्स A / B)
- 7 मार्च - सामाजिक विज्ञान (Social Science)
- 10 मार्च - फ्रेंच / अन्य विदेशी भाषाएं
वहीं, अन्य विषय जैसे कंप्यूटर एप्लिकेशन, होम साइंस और स्किल सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं बीच-बीच में होंगी.
कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षाएं
- 17 फरवरी - बायोटेक्नोलॉजी, आंत्रप्रेन्योरशिप (Entrepreneurship)
- 20 फरवरी - भौतिक विज्ञान (Physics)
- 28 फरवरी - रसायन विज्ञान (Chemistry)
- 12 मार्च - अंग्रेजी (English Elective/Core)
- 16 मार्च - हिंदी (Hindi Elective/Core)
- 18 मार्च - अर्थशास्त्र (Economics)
- 23 मार्च - राजनीति विज्ञान (Political Science)
- 27 मार्च - जीवविज्ञान (Biology)
- 28 मार्च - बिजनेस स्टडीज (Business Studies)
- 30 मार्च - इतिहास (History)
- 4 अप्रैल - समाजशास्त्र (Sociology)
- 9 अप्रैल - डेटा साइंस / मल्टीमीडिया / टेक्सटाइल डिजाइन
यह भी पढ़ें - रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL