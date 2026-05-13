कब होगा सीबीएसई 12वीं का सप्लीमेंट्री एग्जाम? जान लें डेट और अप्लाई करने का तरीका 

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 आखिरकार जारी हो गया है और लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है. रिजल्ट आने के बाद कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं कुछ छात्र अपने नंबरों को लेकर थोड़ा परेशान भी नजर आ रहे हैं. इस बार CBSE ने कॉपियों की जांच डिजिटल तरीके से की है, इसलिए बोर्ड का कहना है कि रिजल्ट काफी पारदर्शी और सटीक बनाया गया है.

वही अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके नंबर उम्मीद से कम आए हैं, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि बोर्ड ने पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी भी शुरू की है, जिसके जरिए छात्र अपने अंकों की दोबारा जांच या अन्य प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकेंगे. यह प्रक्रिया 18 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसके लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा. वही छात्रों को सलाह दी गई है कि वे तय समयसीमा के अंदर ही आवेदन करें, क्योंकि अंतिम तारीख के बाद किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कब होगा CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026? जानें पूरी डेट

CBSE की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. खास बात यह है कि यह परीक्षा केवल एक ही दिन में कराई जाएगी. साथ ही यह मौका उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा जो मुख्य परीक्षा में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं या जिन्हें कंपार्टमेंट मिला है. बोर्ड ने बताया है कि 2026 में पास हुए छात्र केवल एक विषय में सुधार (Improvement) के लिए परीक्षा दे सकेंगे.

वहीं, 2026 और 2025 में कंपार्टमेंट श्रेणी में आए छात्रों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही 2025 के कंपार्टमेंट छात्रों के लिए यह आखिरी अवसर माना जा रहा है, क्योंकि CBSE की ओर से कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए कुल तीन मौके दिए जाते हैं. ऐसे में छात्रों के पास अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने का यह सुनहरा मौका साबित हो सकता है.

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सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें? जानें पूरा प्रोसेस

सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को LOC यानी List of Candidates के माध्यम से आवेदन करना होगा. इसमें बोर्ड के अनुसार, LOC सबमिशन प्रक्रिया 2 जून 2026 से शुरू होगी. आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे और इसके लिए स्कूलों को निर्धारित समय के भीतर छात्रों का डेटा भरना होगा. एक बार LOC जमा होने के बाद नाम, विषय या अन्य जानकारी में किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए छात्रों को आवेदन से पहले सभी डिटेल्स ध्यानपूर्वक जांचने की सलाह दी गई है.

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